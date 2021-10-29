Исследование: 41% молодежи удовлетворены качеством образования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соавтор исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений» Дина Шарипова поделилась результатами проведенного исследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель проекта – исследовать жизненные приоритеты, цели, ценности молодежи. Мы хотели понять их каждодневные социальные и культурные практики. Проект является важным этапом в изучении молодежи и выступает продолжением предыдущего исследования», - пояснила Дина Шарипова.

Она является автором двух разделов исследования, касающихся вопросов образования, трудоустройства, миграции и взглядов молодежи на политические процессы в Казахстане.

«В целом, нужно отметить, что молодежь позитивно относится к образованию. 41% молодежи удовлетворены качеством образования в Казахстане, 24% - не удовлетворены. Одна из проблем – в образовании высокий уровень коррупции. В меньшей части это мнение отмечалось среди школьников, а в большей степени – среди студентов в университетах. Об этом говорили 52% респондентов», - пояснила автор исследования.

Около 49% молодежи говорят о том, что образование в стране не отвечает требованиям глобального рынка труда.

«29% опрошенных отметили, что наше образование соответствует этим требованиям. Вот эти проблемы: коррупция, несоответствие требованиям рынка труда приводит к тому, что 45% молодежи хотели бы учиться за рубежом. Треть опрошенных, или 28%, ответили, что они остались бы учиться в Казахстане, но 16% предпочитают уехать за рубеж», - отметила Дина Шарипова.

Напомним, что сегодня в Нур-Султане представительство Фонда Ф. Эберта при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК проводит презентацию исследований на тему «Молодежь Казахстана: оценка ценностей, ожиданий, стремлений.