Испытательный срок перед выдачей водительских прав могут ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД рассмотрены механизмы стратегии снижения тяжести последствий ДТП, предусмотренной в Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дискуссии представителями госорганов, АО «Казавтожол», НПП «Атамекен» и Казахского НИИ безопасности дорожного движения обсуждалась реализация принципа «нулевой смертности» на дорогах и решения по воздействию на основные причины ДТП. Отмечено, что проблема травматизма в ДТП многогранна и зависит от поведения участников дорожного движения. Поэтому гражданским сектором инициируется проведение исследований безопасного поведения на основе международной программы соцопросов ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes), которая охватывает 60 стран мира, что позволяет корректировать политику обеспечения безопасности на дорогах.

Опрос, проведенный в рамках пилота в Жезказгане выявил, что в регионе допустимость превышения скорости в 2,6 раза превышает мировой уровень, на 8,5% выше риск вождения с непристегнутым ремнем, высокий уровень небезопасного поведения пешеходов и использование телефонов.На встрече поддержаны инициативы по введению понятия «средняя скорость» на загородных и прямолинейных участках дорог.Для этого концепцией предусмотрено развитие цифровых решений – широкое внедрение систем фиксации нарушений правил дорожного движения и специальных аппаратно-программных комплексы, выявляющие такие нарушения.Также на основе международного опыта запланировано изменение подходов к проектированию и реконструкции автодорог. Предполагается внедрение аналитики и использования специальных программных обеспечений, таких как Vision Zero.Наряду с этим, представителями АО «Казавтожол» предложено апробировать проект Star Rating for Schools международной программы дорожной безопасности школ, которая реализуется в 18 странах мира. Она предусматривает выстраивание комплексной системы безопасности дорожного движения вблизи школ с активным вовлечением педагогов и самих учащихся.Совместно с МЧС в концепции заложены меры по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП, на загородных трассах.Также участниками совещания рассмотрен опыт Финляндии, где водительское удостоверение выдается после двухлетнего испытательного срока и прохождения ряда экзаменов. Сейчас рассматривается возможность и целесообразность внедрения такой практики у нас в стране. Эти и другие меры по снижению смертности в ДТП будут заложены в Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.