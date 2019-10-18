Испытания зенитного ракетного комплекса провели на полигоне в Казахстане

САРЫШАГАН. КАЗИНФОРМ - Контрольные испытания зенитного ракетного комплекса С-300 проведены на полигоне «Сарышаган» под руководством командующего войсками противовоздушной обороны генерал-майора Кайрата Садыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Испытания проводились в рамках Плана перевооружения боевой техники войск противовоздушной обороны и организованы в целях контроля функционирования, проверки, настройки и регулирования всех систем и параметров, определяющих боевую готовность данного комплекса.

Ранее был проведен капитальный ремонт С-300 на базе отечественного предприятия – специального конструкторско-технологического бюро «Гранит», которое специализируется на ремонте и обслуживании систем противовоздушной обороны. За последние 7 лет на предприятии были проведены ремонты 11 таких комплексов.

По результатам приемо-сдаточных испытаний зенитный ракетный комплекс готов к эксплуатации и теперь заступит на боевое дежурство по предназначению.

Зенитный ракетный комплекс С-300 является мобильной и многоканальной системой противовоздушной обороны. Он способен поражать широкий спектр целей, может обстреливать шесть целей одновременно и обеспечивает поражение объектов, летящих со скоростями от 30 до 1200 м/с.

Данный комплекс относится к современному поколению техники, которая состоит на вооружении войск противовоздушной обороны Казахстана, и считается одним из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире.