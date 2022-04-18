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    17:18, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Испытания теплосетей будут проводить в Алматы до 6 мая

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С завтрашнего дня в Алматы начнутся гидравлические испытания тепловых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

    «Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 4-х до 7-ми часов утра с 19-го апреля по 6-е мая 2022 года на территории 8-ми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения», - говорится в сообщении.

    Как отметили специалисты, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

    «В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109», - добавили в ТОО, представив график проведения испытаний теплосетей (по улицам).

    19 апреля

    Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1,2,3,4, микрорайон Кокмайса;

    Алмалинский и Жетысуский район: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

    19 – 20 апреля

    Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

    20 апреля

    Жетысуский район: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова;

    по улице Ратушного, микрорайон Кулагер.

    20 и 21 апреля

    Ауэзовский район: Куанышбаева – Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина.

    21 апреля

    Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.

    21 и 22 апреля

    Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан;

    Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко.

    25 и 26 апреля

    Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

    26 и 29 апреля

    Бостандыкский и Медеуский районы: микрорайон Казахфильм, микрорайон Алмагуль, микрорайон Мирас;

    Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Басенова;

    Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база –Ходжанова – Аль-Фараби;

    Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби;

    Аскарова – Садыкова.

    26 апреля

    Ауэзосвкий район: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова;

    Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

    26 и 27 апреля

    Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

    26, 27 и 28 апреля

    Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – речка Большая Алматинка.

    28 апреля

    Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Райымбека – Онғасыровой;

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

    28-29 апреля

    Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

    29 апреля

    Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

    3 мая

    Алатауский район: Мөнке би – Момышұлы – Онғасыровой, микрорайон Зерделі;

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай – Айманова – Жандосова – Варламова.

    3 и 4 мая

    Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай.

    4 мая:

    Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

    4 и 5 мая

    Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – речка Есентай – Гоголя.

    4, 5 и 6 мая

    Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

    5 мая

    Алатауский район: микрорайон Аққайнар; Мамбетова - южная сторона БАКа;

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

    «Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено, - заверили «Алматинские тепловые сети». - Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону».


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