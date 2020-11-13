Испытания перспективной вакцины против коронавируса прокомментировали австралийские эксперты

КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - По словам медицинских экспертов, результаты испытаний вакцины Pfizer против COVID-19 впечатляют, но Австралия обеспечила доступ к дозам, достаточным только для пятой части населения, и в настоящее время нет глобальной распределительной сети, которая могла бы с этим справиться. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на smh.com.

Министр здравоохранения Грег Хант сказал, что страна на пути к доступу к вакцине к концу 2021 года, с «положительными» данными, полученными от всех четырех программ вакцинации, с которыми у правительства есть соглашения, включая Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

В первых результатах, опубликованных в ходе испытаний вакцины против COVID-19 на поздней стадии, Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина на основе мРНК эффективна на 90%, и до сих пор не возникало серьезных угроз безопасности.

«Я более полон надежд и уверен в себе, чем когда-либо, - сказал Хант во вторник днем. - Мы внимательно изучим доказательства, но последние результаты обнадеживают».

Профессор Роберт Буй, эксперт по инфекционным заболеваниям Сиднейского университета, сказал, что, хотя предварительные результаты были «очень захватывающими», необходима некоторая осторожность.

«Вакцина с мРНК никогда не лицензировалась и не применялась в повседневной практике у людей, поэтому мы должны сохранять некоторую осторожность в отношении ее внедрения», - сказал он.

Вакцины с мРНК, которые работают, обучая иммунную систему распознавать часть генетического кода вируса и вызывая иммунный ответ, необходимо транспортировать при чрезвычайно низких температурах.

Профессор Дэвид Чарк, заведующий кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний Австралийского национального университета, сказал, что создание глобальной цепочки поставок вакцины выполнимо, но может быть дорогостоящим.

«У нас нет глобального распространения вакцины этого типа. Крайне важной задачей является то, что она требует сверхвысокого охлаждения, и ее трудно поддерживать», - сказал он.

Представитель оппозиции по вопросам здравоохранения Крис Боуэн сказал, что в цепочке поставок Австралии никогда раньше не выполнялась такая работа.

«Министр Хант только на прошлой неделе объявил тендеры на координацию распределения вакцин по всей стране для удовлетворения различных температурных требований», - сказал он. -Мы опоздали с нашими сделками по поставкам. Теперь вакцины почти готовы. Нам нужно больше подробностей о том, как передаем их людям».

Г-н Хант сказал, что Австралия планирует первоначальное развертывание программы вакцинации против COVID-19 в течение первого квартала следующего года. Он готовился к температурным требованиям от 8 до 70 градусов для каждого вакцинного препарата.

Сделка правительства с Pfizer/BioNTech предусматривает поставку 10 миллионов доз. Поскольку для эффективности вакцины требуется две дозы, она охватит 5 миллионов человек.

Г-н Хант сказал, что пожилые и уязвимые работники здравоохранения по уходу за престарелыми, будут первыми, кто получит доступ к вакцине. При необходимости сделка с Pfizer/BioNTech, а также сделка на 40 миллионов доз препарата Novavax включает в себя возможность для правительства закупить дополнительные дозы там, где есть запасы.

«Обеспечивая доступ к нескольким вакцинам против COVID-19, правительство создает разнообразный глобальный портфель вакцинных препаратов и дает австралийцам шанс на скорейший доступ к вакцине», - сказал он.

Австралия также имеет соглашения о закупке вакцины от Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca и местного препарата из Университета Квинсленда и CSL Ltd.

Профессор Буй сказал, что мировое сообщество лучше поймет эффективность вакцинного препарата от Pfizer/BioNTech после того, как она будет запущена, но предварительные результаты обнадеживают.

«Это так захватывающе, и я могу понять, почему участвующие ученые так взволнованы», - сказал он.

Профессор Чарк сказал, что вакцина не была «чудом в одночасье», но 90-процентная эффективность была намного выше, чем 50-процентная планка, установленная для работоспособной вакцины от COVID-19.

«Неизбежно будет какое-то влияние на инфекцию и передачу, и это ключевая вещь, которую мы хотим знать: защитит ли это людей или остановит пандемию?» - сказал он.