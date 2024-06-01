Используя ЭЦП акимов, бухгалтер начисляла себе завышенную зарплату в Акмолинской области

К семи годам лишения свободы приговорена экс-бухгалтер акимата сельского округа в Целиноградском районе Акмолинской области. Женщина, используя ЭЦП акимов, начисляла себе завышенную зарплату и таким образом похитила более 20 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, специалист-бухгалтер акимата одного из сельских округов совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения — п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК.

— С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, С. вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за указанный период подсудимая излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 млн тенге, — сообщили в Целиноградском районном суде.

Ущерб, причиненный государству, экс-бухгалтер возместила в полном объеме на стадии расследования уголовного дела. Это и стало смягчающим обстоятельством вместе с наличием малолетних детей.

— Приговором суда С. назначено 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль, — добавили в ведомстве.

Также в прокуратуру судом было направлено сообщение по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе.

Приговор не вступил в законную силу.