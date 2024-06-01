РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:17, 31 Май 2024 | GMT +6

    Используя ЭЦП акимов, бухгалтер начисляла себе завышенную зарплату в Акмолинской области

    ЭЦП
    Фото: Kazinform

    К семи годам лишения свободы приговорена экс-бухгалтер акимата сельского округа в Целиноградском районе Акмолинской области. Женщина, используя ЭЦП акимов, начисляла себе завышенную зарплату и таким образом похитила более 20 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, специалист-бухгалтер акимата одного из сельских округов совершила растрату бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения — п. 2 ч.4 ст. 189 УК РК.

    — С января 2018 года по октябрь 2023 года, используя ЭЦП акимов, С. вносила ложные сведения о начислении себе заработной платы в размере выше установленной штатным расписанием. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, за указанный период подсудимая излишне перечислила на свой банковский счет заработную плату в размере более 20 млн тенге, — сообщили в Целиноградском районном суде.

    Ущерб, причиненный государству, экс-бухгалтер возместила в полном объеме на стадии расследования уголовного дела. Это и стало смягчающим обстоятельством вместе с наличием малолетних детей.

    — Приговором суда С. назначено 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес акима области и акима сельского округа за отсутствие контроля, а также в адрес руководства департамента казначейства для принятия мер в отношении ответственных лиц за допущенное нарушение и ненадлежащий контроль, — добавили в ведомстве.

    Также в прокуратуру судом было направлено сообщение по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении бывших акимов, допустивших халатное отношение в работе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!