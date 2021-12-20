Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющим обязанности министра здравоохранения будет Жандос Буркитбаев, ранее занимавший должность вице-министра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Премьер-Министра РК, Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области.

В 1996 году окончил Алматинский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова по специальности «Лечебное дело», в 2003 году — Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление», в 2007 году — Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «Фармация», в 2018 году — Казахстанский медицинский университет ВШОЗ, в 2020 году — Университет «Туран-Астана» по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Алматы.

В разные годы работал врачом Республиканского центра медицины катастроф г. Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.

В 2008 году возглавил ГККП на ПХВ «Центр крови» г. Астана.

В 2011-2019 гг. — директор Научно-производственного центра трансфузиологии.

С 23 января 2019 года занимал должность председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр».

Занимал пост вице-министра здравоохранения Республики Казахстан с 22 января 2021 года.

Напомним, сегодня Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК Указом Главы государства.