НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 мая, исполняется 97 лет со дня рождения первого министра обороны независимого Казахстана – Сагадата Нурагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сагадат Нурмагамбетов – участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза, «Халық қаһарманы», почетный гражданин городов Целинограда, Алматы, Донецка.

Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года в селе Трудовое, ныне это село Енбек Аккольского района Акмолинской области. Он рано остался сиротой, родителей ему и сестрам заменил старший брат Сагит, который в первые дни начала Великой Отечественной войны ушел воевать и вскоре погиб в ходе обороны Пскова. Он окончил 7 классов. В 1942 году был призван в Красную Армию и направлен в Туркменистан в военное училище в городе Кушка. После окончания обучения с апреля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в качестве командира пулеметного взвода, командира пулеметной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052 стрелкового полка 301 Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Беларуси, Польши.

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С июня 1946 по ноябрь 1949 года проходил обучение в Военной академии имени М. И. Фрунзе. После её окончания проходил службу на различных штабных и командных должностях: старшим офицером оперативного управления штаба Туркестанского военного округа, командиром мотострелкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии, начальником штаба Гражданской обороны Казахской ССР, вновь заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего войсками Южной группы войск (Венгрия). За это время дважды обучался на курсах Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

В 1989 году после расформирования округа стал председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и одновременно председателем Комитета Верховного Совета Казахской ССР по делам ветеранов и инвалидов Вооруженных сил. В октябре 1991 года Указом Президента Республики Казахстан назначен председателем Государственного комитета обороны.

После обретения независимости 7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. Ответственную миссию Елбасы доверил Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову, назначив его министром обороны Республики Казахстан. «После получения независимости я искал генерала, который бы возглавлял войска, и нашел одного Нурмагамбетова», – вспоминал позднее Елбасы.

23 мая 1994 года Указом Президента Республики Казахстан ему присвоено звание Халық Қаһарманы с вручением «Золотой Звезды» № 1. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 ст., орденом «Знак Почета», российским орденом Дружбы, орденом Украины «Знак Почета», орденами Болгарии, Польши, Чехии, Монголии и других стран, более 30 советскими и иностранными медалями.

В 1999 году именем генерала Нурмагамбетова была названа созданная для углубленного изучения государственного и иностранных языков, военных дисциплин, а также усиленной физической подготовки Республиканская школа «Жас улан» в Нур-Султане. Необходимо отметить, что школа была создана по личному указанию Елбасы – Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Когда мы создавали эту школу, мы присвоили ей имя нашего легендарного земляка, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова. Вы должны изучать его жизненный путь и стремиться быть такими же как он. Наша цель – воспитать преданных стране, настоящих патриотов – военных людей, которые будут стоять на защите Независимости, целостности нашей Родины – Республики Казахстан», – сказал на одной из встреч с воспитанниками школы Елбасы.

Его именем названы улицы во многих городах страны. Посвященные ему мемориалы созданы в городах Нур-Султан, Тараз, поселке Гвардейском и на его родине – в Акколе, где также открыт музей его имени. Памятник Сагадату Нурмагамбетову есть в Военном институте сухопутных войск в Алматы, бюст Сагадата Кожахметовича также есть в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Фильм «Сагадат Нурмагамбетов. Последнее интервью» производства АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова получил приз за лучший портретный очерк на XІІ МКФ документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который прошел в 2016 году в Севастополе.



