Исполняется 30 лет со дня возвращения кандасов на историческую родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, в 1991 году по инициативе Нурсултана Назарбаева было принято постановление Правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа, положившее начало возвращению на Родину наших соотечественников. Сегодня, 18 ноября, исполняется 30 лет со дня переселения кандасов на историческую родину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что на шестом заседании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил внести в календарь дату великого переселения кандасов.

«Великое переселение началось в 1991 году. Инициатива Елбасы Нурсултана Назарбаева, а в частности постановление Кабинета Министров № 711 положило начало возвращению на Родину наших соотечественников. Документ был принят 18 ноября 1991 года. После этого Елбасы выступил с Посланием и пригласил кандасов на родину», - сказал на заседании НСОД Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, с того момента на историческую родину вернулись свыше 1,5 млн казахов.

«Сегодня они вносят особый вклад в процветание страны. Среди них Ауыт Мукибек и другие общественные деятели, учитывая историческую роль и значимость Великого переселения, подчеркивают необходимость установления отдельной даты в календаре для этого события. Поручаю Правительству рассмотреть вопрос включения этой исторической даты в календарь знаменательных дней и внести соответствующее предложение», - подчеркнул Президент.

Одним из инициаторов внесения этой даты в календарь знаменательных дней стал общественный деятель Ауыт Мукибек. По его словам, в этот день, 18 ноября, решилась судьба кандасов.

«18 ноября 1991 года в 1991 году по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева было принято постановление Правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа. Это положило начало возвращению на Родину наших соотечественников. Хочется отметить, что постановление № 711 является ценным, имеет политическую значимость, потому как было принято до провозглашения Независимости страны. В преддверии 30летия Независимости страны написал письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой внести эту дату, 18 ноября, в календарь знаменательных дней. Предложил назвать этот праздник «Днем великого переселения». Рассмотрев мое предложение, Глава государства на шестом заседании Национального совета общественного доверия, поручил всесторонне рассмотреть и внести соответствующее предложение», - сказал член НСОД.

По его словам, закон «О миграции населения» от 1997 года был принят на основании этого постановления № 711.

«С каждым годом формируется и совершенствуется государственная миграционная политика. Казахстан стал одним из немногих государств, который пригласил и с радостью встретил кандасов. Этот день – особый праздник для тех, кто так спешил вернуться на родину», - считает он.

Опираясь на информацию Министерства труда и социальной защиты населения РК, можем отметить, что с 1991 года в страну вернулись 1 млн 86 200 этнических казахов. До 1 ноября 2021 года 15 903 человека приехали на историческую родину и получили статус кандаса. 76,3 % этнических казахов приехали из Узбекистана, 9,5 % – из Китая, 6,1 % – из Туркменистана, 2,5 % – из Монголии, 5,5 % – из других государств.

28,3 % из них теперь проживают в Алматинской, 13,4 % – в Туркестанской, 19,1 % – в Мангыстауской, 8 % – в Жамбылской областях и 10,5 % – в Шымкенте.

По словам управляющего директора департамента «Поддержки кандасов» АО «Отандастар қоры» Гульмиры Нурбаевой, за эти 30 лет был четко налажен вопрос с документацией соотечественников.

«По инициативе Министерства информации и общественного развития была проведена работа по оптимизации услуг, начиная от получения статуса «Кандас», вплоть до получения гражданства. Сегодня по принципу «Одного окна» оптимизированы все государственные услуги для кандасов, все процедуры проходят через Центры обслуживания населения. В результате интеграционной работы количество предоставляемых документов вплоть до процедуры получения гражданства уменьшилась с 46 до 16, а сроки их рассмотрения сократились от шести до трех месяцев», - отметила представитель «Отандастар қоры».