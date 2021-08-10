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Исполняется 147 лет со дня рождения Елеусина Буйрина

10 Августа 2021 08:05
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Исполняется 147 лет со дня рождения Елеусина Буйрина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 августа, исполняется 147 лет со дня рождения Елеусина Буйрина – одного из первых казахских журналистов, поэта, общественного деятеля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Елеусин Буйрин - один из первых казахских журналистов, поэт, общественный деятель, человек, внедривший слово «Қазақстан» («Казахстан») в официальный оборот. Уроженец Западно-Казахстанской области. Получил образование в Жангирхановской школе Букеевской Орды. Окончил Казанскую педагогическую семинарию. В городской школе Астрахани он преподавал русский язык и литературу.

О биографии и творческом пути Елеусина Буйрина ТОО «Жайық Пресс» рассказывает внук журналиста Валерий Буйрин.

«В период учительской деятельности мой дед познакомился с лучшими представителями того времени, общественными деятелями Гумаром Карашем, Бахытжаном Каратаевым, Шангереем Бокеевым, Сейткали Мендешевым и другими. Молодые люди живо обсуждали текущие проблемы и понимали, что для казахского народа необходимо просвещение. Именно в эти годы была рождена идея выпуска газеты. Среди интеллигенции был объявлен сбор средств на подготовку печатного издания. Большой вклад в это дело внес сам Шангерей Бокеев, вложив 1500 рублей. В то время это была очень солидная сумма. Большую помощь этому благородному делу также оказали друзья из далекой Семипалатинской области Ихсан Рахимов и Аман Юсупов. Несмотря на то, что в то время не было ни самолетов, радио, Интернета, люди все равно общались», - отмечает его внук.

Присматриваясь к общественно-политической жизни, Елеусин Буйрин пробует свои силы в творчестве. Осознавая, что издательство является мощнейшим инструментом пробуждения в массах интереса и стремления к цивилизации и культуре, он берется за выпуск газеты, соответствующей требованиям нового времени.

«Я считаю, что несмотря на все трудности моему деду все же удалось организовать издание газеты. За два с половиной года своего редакторства ему удалось выпустить 18 номеров. В июле 1913 года вышел последний 18 номер газеты. В советские годы память о газете затерялась. Мой дед занимал различные должности. Работал адвокатом по защите прав, сотрудником Комиссариата народного просвещения Казахской ССР, затем трудился научным сотрудником Алма-Атинского центрального музея», - рассказал его внук.

Так, в 1911 году вышла в свет газета «Қазақстан», в которой до 1913 года Елеусин был редактором. С 1920 года он занимал различные посты в органах советской власти. С 1930 по 1932 годы в Алматинском центральном музее занимал должность научного сотрудника. В 1932 году в связи с развернувшимися в стране политическими репрессиями переехал в Таджикистан.

Литературное наследие Елеусина Буйрина - статьи, напечатанные на страницах газеты «Қазақстан», сборник стихов «Ызың». Классифицировал стихи М. Жумабаева, А. Маметова, Г. Малдыбаева, И. Исина и др. В 1998 году на бывшем издательском доме в Уральске была поставлена памятная доска Елеусину Буйрину.


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#Культура   #СМИ   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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