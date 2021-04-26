Исполняется 121 год со дня рождения известного писателя Сабита Муканова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 26 апреля, исполняется 121 год со дня рождения известного казахского писателя, одного и основоположников казахской литературы Сабита Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Муканов Сабит Муканович родился 26 апреля 1900 года в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области в семье скотовода. В раннем возрасте он потерял родителей. Рано познавший нужду, Сабит Муканов работал пастухом, обучался грамоте у аульного муллы. Исполняя сказки и эпические произведения, он с юных лет начал зарабатывать себе на пропитание. А уже в 14-15 лет он начал писать первые стихи.

В 1918-1919 гг. обучался на учительских курсах в Омске, одновременно был секретарем поэта Магжана Жумабаева. По завершении курсов с 1919 года учительствовал в ауле. В 1921-1922 годах служил в отряде частей особого назначения (ЧОН) Госполитуправления Акмолинской губернии. С 1922 по 1926 год учился на Оренбургском рабфаке, а затем с 1926 по 1928 год был заведующим отделом газеты «Еңбекші қазақ» (ныне «Егемен Қазақстан»).

Сабит Муканов также был главным редактором Казгосиздата. С 1928 года работал редактором, начальником отдела писателей газеты «Кеңес ауылы». В 1930 году выпустил альманах «Жарыс», через два года поступил на литературное отделение Московского института Красной профессуры, которое окончил в 1935 году. Последующие два года был редактором газеты «Қазақ әдебиеті», председателем Союза писателей Казахстана. С 1937 по 1941 год Сабит Муканов был профессором Казахского педагогического института (ныне - КазНПУ имени Абая). С 1943 по 1951 год – председателем правления Союза писателей Казахстана. А в 1958-1969 гг. он был членом Совета комитета защиты мира. В 1965-1969 гг. был председателем казахского филиала Общества дружбы и культурных связей с арабскими странами

Большая заслуга принадлежит Сабиту Муканову в развитии жанра романа в казахской литературе. Роман «Заблудившиеся», который после авторской переработки получил название «Светлая любовь» – первое в казахской прозе социально-психологическое произведение крупной формы, посвященное классовой борьбе. Он также является автором следующих романов и повестей: «Темиртас», «Сырдарья», «Ботагоз», автобиографической романа-трилогии «Школа жизни».

Он также успешно трудился в области науки и литературоведения. Изучал казахскую литературу XVIII — начала XX веков, творчество отдельных казахских прозаиков и поэтов — Сакена Сейфуллина, Мухтара Ауэзова, Абдильды Тажибаева, народных акынов республики. Ему принадлежит первое систематическое изложение жизни и творчества великого казахского поэта Джамбула Джабаева.

Еще одним результатом долгих лет исследовательской работы можно считать драматическое произведение «Чокан Валиханов» о жизни выдающегося просветителя-демократа и драму «Дочь Кашгарии». Его перу, как литературному критику и ученому, принадлежит много критических статей, литературоведческих и историко-этнографических исследований.

В 1974 году вышло посмертное издание его этнографического труда «Народное наследие», где исследованы древние народные предания, шежире, хозяйство и быт дореволюционных казахов, их материальная и духовная культура.

Имя Сабита Муканова носят Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека, областной Казахский музыкально-драматический театр, одна из улиц областного центра. В ауле Сабит открыт мемориальный музей и бюст писателя, а в областной библиотеке – музейная комната. Награжден двумя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями и Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.