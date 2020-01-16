Исполнительный секретарь ГРЕКО впечатлен цифровизацией госорганов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В свете ратификации 30 декабря прошлого года Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей Группы государств против коррупции и членов оценочных групп впервые с официальным визитом в Казахстан прибыл исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Посетив Цифровой ЦОН, Центр таможенного оформления, сервисный центр Аntikor ortalygy, ситуационный центр Верховного суда, а также центр iKomek, Джанлука Эспозито был впечатлен цифровизацией государственных органов и отметил, что цифровизация – один из способов снижения коррупции.





В ходе посещения Аntikor ortalygy гость высоко оценил полный переход на формат open space департамента Антикоррупционной службы по городу Нур-Султану.

«Решение о переходе на формат транспарентности является не только показателем открытости, но и примером для остальных правоохранительных органов», - отметил Дж.Эспозито.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев с участием представителей компетентных госорганов провел встречу с исполнительным секретарем ГРЕКО.





Глава Антикоррупционной службы выразил благодарность

за поддержку вступления Казахстана в ГРЕКО, а также рассказал

о последних антикоррупционных новеллах страны.

«Уверен, что членство в организации придаст импульс дальнейшему совершенствованию антикоррупционного законодательства Казахстана и практики деятельности правоохранительных и других госорганов страны», - сказал Алик Шпекбаев.

Он также отметил, что наибольший интерес для нашей страны представляет присоединение к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и ее скорейшая ратификация, которая позволит более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами.

Дж.Эспозито детально рассказал о премуществах вступления в ГРЕКО, принципах работы в рамках инициативы, об особенностях мониторинга и конвенциях Совета Европы в сфере борьбы с коррупцией.

По итогам визита исполнительного секретаря проведена пресс-конференция для казахстанских журналистов. Спикер подробно разъяснил процедуры мониторинговой деятельности ГРЕКО и открывающиеся возможности вступления для Казахстана.