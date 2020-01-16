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Исполнительный секретарь ГРЕКО впечатлен цифровизацией госорганов в Казахстане

16 Января 2020 21:33
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Исполнительный секретарь ГРЕКО впечатлен цифровизацией госорганов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В свете ратификации 30 декабря прошлого года Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей Группы государств против коррупции и членов оценочных групп впервые с официальным визитом в Казахстан прибыл исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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Посетив Цифровой ЦОН, Центр таможенного оформления, сервисный центр Аntikor ortalygy, ситуационный центр Верховного суда, а также центр iKomek, Джанлука Эспозито был впечатлен цифровизацией государственных органов и отметил, что цифровизация – один из способов снижения коррупции.


В ходе посещения Аntikor ortalygy гость высоко оценил полный переход на формат open space департамента Антикоррупционной службы по городу Нур-Султану.

«Решение о переходе на формат транспарентности является не только показателем открытости, но и примером для остальных правоохранительных органов», - отметил Дж.Эспозито.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев с участием представителей компетентных госорганов провел встречу с исполнительным секретарем ГРЕКО.


Глава Антикоррупционной службы выразил благодарность
за поддержку вступления Казахстана в ГРЕКО, а также рассказал
о последних антикоррупционных новеллах страны.

«Уверен, что членство в организации придаст импульс дальнейшему совершенствованию антикоррупционного законодательства Казахстана и практики деятельности правоохранительных и других госорганов страны», - сказал Алик Шпекбаев.

Он также отметил, что наибольший интерес для нашей страны представляет присоединение к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и ее скорейшая ратификация, которая позволит более эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами.

Дж.Эспозито детально рассказал о премуществах вступления в ГРЕКО, принципах работы в рамках инициативы, об особенностях мониторинга и конвенциях Совета Европы в сфере борьбы с коррупцией.

По итогам визита исполнительного секретаря проведена пресс-конференция для казахстанских журналистов. Спикер подробно разъяснил процедуры мониторинговой деятельности ГРЕКО и открывающиеся возможности вступления для Казахстана.


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Ключевые слова: Коррупция, Цифровой Казахстан,
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