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Исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито прибыл в Нур-Султан

15 Января 2020 13:56
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Исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлука Эспозито прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный секретарь Группы государств против коррупции (ГРЕКО) Джанлука Эспозито прибыл в столицу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В первый день своего визита в Нур-Султан Джанлука Эспозито посетил Цифровой ЦОН, Антикоррупционный центр Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султан, а также Ситуационный центр Верховного Суда РК.





Исполнительный секретарь ГРЕКО в сопровождении председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева ознакомился с работой недавно открывшегося Антикоррпуционного центра - «Antikor Ortalygy.



«Как вы знаете, Казахстан только недавно вступил в Группу государств против коррупции – ГРЕКО. Это у меня первый визит в Казахстан в качестве исполнительного директора ГРЕКО. Меня впечатлил технологическое развитие, что делает ваше Правительство. Утром я также посетил Центры обслуживания. Нужно отметить, что цифровизация – один из способов снижения коррупции. Должен сказать, что все оказываемые услуги и проекты в рамках электронного Правительства очень важны и нужны», - прокомментировал журналистам Джанлука Эспозито в ходе посещения Антикоррупционного центра.


Напомним, на сегодняшний день Департамент антикоррупционной службы по Нур-Султану является единственным правоохранительным учреждением в стране, полностью перешедшим на формат «Open space», который открыт, прозрачен и доступен для граждан.

Также гостю презентован проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», открытый в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы», который позволяет вести общественный контроль за расходованием бюджетных средств. Еще одной из особенностей здания Антикоррупционной службы, это – комната для допросов нового формата. Комната оборудована с учетом передового международного опыта.





Добавим, что 1 января Казахстан стал 50-м государством-членом ГРЕКО. В настоящее время в состав ГРЕКО входят государства, расположенные на трех континентах – в Европе, Америке и Азии с общим населением около 1,2 миллиарда человек.




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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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