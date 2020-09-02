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Исполнился год информационному агентству BaigeNews

2 Сентября 2020 00:35
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Исполнился год информационному агентству BaigeNews

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Год назад было создано казахстанское информационное агентство BaigeNews.kz, передает МИА «Казинформ».

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BaigeNews.kz входит в информационное «семейство» АО «Международное информационное агентство «Казинформ».

«Это сайт о реальной жизни, который рассказывает обо всем, что происходит в стране, как о позитивных сторонах казахстанской жизни, так и о проблемах. Здесь материалы о политике, происшествиях, коррупции, скандалах, таблоидные материалы и так далее», - так определяет свою миссию агентство.

Сайт агентства отличается необычной подачей материала - к примеру, пользователь имеет возможность, переключаясь, выбирать разные версии повестки дня: BaigeGood - только позитивные новости, BaigeBlack - негативные и проблемные, а также BaigeOfficial - официальная информация, и HypeNews - горячие и курьезные новости со всего мира.

Руководит молодым информационным порталом Асель Тулегенова.

Коллектив МИА «Казинформ» поздравляет коллег с годовщиной и желает дальнейших успехов.


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