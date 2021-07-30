Исполнилось 186 лет со дня рождения Жаяу Мусы Байжанулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 30 июля, исполняется 186 лет со дня рождения казахского певца, акына, композитора Жаяу Мусы Байжанулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жаяу Муса Байжанулы родился 18 октября 1835 году близ озера Жасыбай, в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана. Отец Жаяу Мусы Байжан был бедняком. Мальчик рано испытал тяготы сиротства, оставшись в детстве без матери. В судьбе Мусы принял участие дядя, давший ему воспитание. С семи лет был отдан на учение мулле, у которого познал азы арабской грамоты.

В детские годы Муса познакомился с искусством посещавших его родной аул певцов и кюйши, с разновидностями исполнителей школы народной музыки. Сам он также пел и играл на домбре. В детские годы познакомился с разновидностями народной музыки, с искусством певцов и кюйши. Пел, играл на домбре, кобызе, сырнае, скрипке. Формированию его музыкально-эстетических взглядов способствовали посещения концертов. Жаяу Муса дружил с первым казахским ученым Шоканом Уалихановым, создал музыку на стихи Ыбрая Алтынсарина «Давайте, дети, учиться», вел дневниковые записи в стихотворной форме, посвятил песни Абаю Кунанбаеву.

Первое крупное произведения «Қыздар-ай» («Ох, девушки») Жаяу Муса создал в Омске. Вернувшись в родные края, Муса активно включился в общественную жизнь. В ту пору он сочинил песню «Аксиса» («Белый ситец»), в которой воссоздана картина социального неравенства, произвола правящей верхушки, протеста против несправедливости. Мелодия этой песни полностью передает композитор, манеру, творческого почерка Жаяу Мусы.

Мелодика песен Жаяу Муса по своему интонационному складу и ладотональной структуре отличается большим своеобразием и оригинальностью. Многие рукописи обнаружены в архивах городах Алматы, Казани, Санкт-Петербурга, Омска. Нотные записи кюев и песен Жаяу Муса сделаны в разные годы А. Затаевичем, А. Жубановым, Б. Ерзаковичем, М. Лалиновым. Музыкальные произведения Жаяу Мусы использованы казахскими композиторами в операх («Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Біржан мен Сара», «Беккет»), симфониях, эстрадных произведениях.

Имя Жаяу Мусы носят культурно-просветительное училище в городе Аксу Павлодарской области, одна из улиц города Павлодар. В фондах Центрального Государственного музея Республики Казахстан хранятся музыкальные инструменты, принадлежавшие Жаяу Мусе. Это домбра, подаренная его сыном Салыком. Изготовленная неизвестным мастером в начале ХХ века из березы, домбра была спутницей его долгой жизни.