Исполнилось 122 года со дня рождения академика Каныша Сатпаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 122 года со дня рождения Каныша Сатпаева – выдающегося ученого, организатора науки и общественного деятеля, передает МИА «Казинформ».

Каныш Имантаевич Сатпаев родился 12 апреля 1899 года в ауле №4 Аккелинской волости Павлодарского уезда.

Проучившись четыре года в аульной школе, в 1911 году К.Сатпаев поступил в русско-казахское училище в Павлодаре и окончил его с отличием в 1914 году.

После поступил в учительскую семинарию, которую окончил в 1918 году.

Работая преподавателем на двухгодичных педагогических курсах в Семипалатинске, К.Сатпаев параллельно готовился к поступлению в Томский технологический институт, для чего ему требовалось дополнительно сдать экзамен по математике и иностранному языку. В этот период у него ухудшилось здоровье, в связи с чем пришлось временно отложить и работу, и учебу. Несмотря на состояние здоровья, К.Сатпаев начал составление учебника по алгебре для казахских школ, эту работу он завершил в 1924 году.

В 1920 году Каныш Сатпаев был назначен председателем отдела по культурно-просветительской работе в Баянауле (Казкультпросвет). Одновременно работал народным судьей.

В 1921 году Каныш Сатпаев поехал поступать в технологический институт. Но учебу пришлось оставить в 1922 году, когда у него опять обострился туберкулез. Поскольку очное обучение для него было под сомнением, К.Сатпаев продолжил обучение самостоятельно, с помощью геолога М.А. Усова, который, как считают, и посоветовал юноше стать геологом. Закончить обучение Канышу удалось только в 1926 году, последние курсы он прошел очно, поскольку здоровье его улучшилось.

С дипломом горного инженера Каныш Сатпаев начал работать на должности начальника геологического отдела в Атбасарском тресте цветных металлов. Трест занимался освоением медного месторождения с недостроенным медеплавильном заводе в поселке Карсакпай. Как главный геолог треста, Каныш Сатпаев отправился туда, чтобы осмотреть местность и узнать о продвижении строительных работ. Местные специалисты считали, что запасы меди незначительны, но Каныш Сатпаев провел свое исследование и, несмотря на отрицательное отношение руководства, сокращение финансирования, заключил соглашения с другими организациями, а также обратился к М.А. Усову и профессору В.А. Ванюкову.

В 1934 году, на основании доклада, с которым выступил К.Сатпаев, доказывая обоснованность сделанных им выводов касательно запасов медной руды Джезказгана, Академия наук СССР приняла постановление о необходимости строительства медеплавильного комбината, а также железной дороги Жезказган-Караганда-Балхаш.

Позже К.Сатпаев встретился с наркомом тяжелой промышленности Г.Орджоникидзе, после чего начались полномасштабные исследования Жезказганского медного месторождения, показавшие, что оно являлось на тот момент крупнейшим в мире. За открытие Джезказганского месторождения Каныш Сатпаев в 1940 году был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина.

В 1941 году К.Сатпаев был назначен директором Геологического института Казахского филиала Академии наук СССР, а в 1942 году - руководителем Филиала.

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, когда страна испытывала острую нехватку марганца, необходимого для производства броневой стали, Каныш Сатпаев предложил разработку ферромарганцевого месторождения вблизи Жезказгана. В скором времени разработка началась, военная промышленность получила марганец.

В том же 1942 году Канышу Сатпаеву была присуждена Сталинская премия за монографию «Рудные месторождения Жезказганского района», в которой обобщались результаты 15-летних исследований. К этому времени К.Сатпаевым было опубликовано уже более 40 научных работ, по совокупности которых Высшая аттестационная комиссия присвоила ему ученую степень доктора геолого-минералогических наук.

По поручению ЦК Компартии Казахстана К.Сатпаев провел подготовительно-организационную работу, и в 1946 году Казахский филиал Академии наук СССР был преобразован в Академию наук Казахской ССР. К.Сатпаев стал ее первым президентом. В том же году он стал академиком Академии наук СССР и депутатом Верховного Совета СССР. В 1947 году К.Сатпаев был избран членом президиума Комитета по Ленинским и Государственным премиям при Совете министров СССР. В 1949 году Каныш Сатпаев был избран членом Центрального Комитета Компартии Казахской ССР.

К.Сатпаев внес огромный вклад в развитие науки и индустрии в Казахстане. Под его руководством ученые оказывали большую практическую помощь производству. Были открыты академические институты: ядерной физики; математики и механики; гидрогеологии и гидрофизики; химии нефти и природных солей; химико-металлургический; горно-металлургический; ихтиологии и рыбного хозяйства; экспериментальной биологии; экономики; философии и права; литературы и искусства; языкознания.

Каныш Имантаевич Сатпаев является основателем школы металлогении в Казахстане, он разработал комплексный подход формационного металлогенического анализа.

В 1950 году К.Сатпаеву было присвоено ученое звание профессора геологии, и он был избран в Верховный Совет СССР уже 3-го созыва.

Следует отметить, что Канышу Сатпаеву, как и многим другим известным деятелям того времени, предъявлялись и политические обвинения. Так, в 1951 году, за отказ уволить из Академии наук КазССР ряд известных ученых, писателей и композиторов, К.Сатпаев был снят с поста президента и члена президиума Академии. Благодаря поддержке руководства союзной Академии наук, ему удалось сохранить должность директора Института геологических наук АН КазССР. Позднее все обвинения, включая участие в деятельности движения Алаш Орда, были сняты.

В 1958 году группа казахстанских ученых-геологов во главе с академиком К.И.Сатпаевым была награждена Ленинской премией за разработку методологической основы и составление прогнозных металлогенических карт Центрального Казахстана.

Каныш Имантаевич Сатпаев скончался 31 января 1964 года.