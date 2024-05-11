Исполнилось 120 лет со дня рождения основоположника казахстанской археологии Алькея Маргулана
Исполнилось 120 лет со дня рождения Алькея Маргулана, заложившего основы национальной археологии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Алькей Хаканович Маргулан был видным ученым во многих областях знаний: в этнографии, востоковедении, истории, литературоведении, искусствоведении.
По его инициативе был опубликован академический 5-томный сборник произведений Чокана Валиханова.
Большое значение имеют фольклорные исследования Алькея Маргулана. Ученый защитил докторскую диссертацию по теме казахского героического эпоса. Эта работа оценивается, как результат фундаментальных исследований казахской литературы и истории.
В своем труде «Древние мастера поэтического искусства казахского народа» А.Маргулан уделил внимание развившим традицию казахского героического эпоса поэтам, мастерам-исполнителям, певцам и определил их место в искусстве словесности.
Также ученый опубликовал работы «Тюркский эпос в наследии Машхура Жусупа», «Декабристы и Казахстан», «Алишер Навои и казахская культура», «Мухаммед Хайдар Дулати – историк», «Чокан Валиханов и история Средней Азии», «Суворов», «Жамбыл Жабаев».
Ученый написал более 300 научных работ в сфере истории, археологии, этнографии, литературы, искусства и металлургии, более 100 энциклопедических статей.
Алькей Маргулан внес большой вклад в изучение городских цивилизаций Южного Казахстана.
Большим достижением его научной деятельности стало обнаружение древних городских культур в бассейнах рек Сырдарья, Талас и Шу.
Под руководством Алькея Маргулана велись масштабные археологические изыскания древних культур эпохи бронзы и ранних кочевников на территории Центрального Казахстана.
Объектом его исследований были памятники древней архитектуры, им были открыты уникальные археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа: Бегазы, Сангуыр, Беласар и другие.
Кроме того, А.Маргулан воспитал несколько поколений казахстанских этнографов, археологов, историков.
Ученый-энциклопедист, основоположник казахстанской археологической школы, награжден орденами В.И. Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», множеством Почетных грамот.
В 1961 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки Казахской ССР. В 1982 году был удостоен Государственной премии Казахской ССР.
Решением ЮНЕСКО 2004 год был объявлен годом Маргулана.