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    13:17, 11 Май 2024 | GMT +6

    Исполнилось 120 лет со дня рождения основоположника казахстанской археологии Алькея Маргулана

    120 лет со дня рождения основоположника казахстанской археологии Алькея Маргулана
    Фото: журнал Үркер

    Исполнилось 120 лет со дня рождения Алькея Маргулана, заложившего основы национальной археологии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алькей Хаканович Маргулан был видным ученым во многих областях знаний: в этнографии, востоковедении, истории, литературоведении, искусствоведении.

    По его инициативе был опубликован академический 5-томный сборник произведений Чокана Валиханова.

    Большое значение имеют фольклорные исследования Алькея Маргулана. Ученый защитил докторскую диссертацию по теме казахского героического эпоса. Эта работа оценивается, как результат фундаментальных исследований казахской литературы и истории.

    В своем труде «Древние мастера поэтического искусства казахского народа» А.Маргулан уделил внимание развившим традицию казахского героического эпоса поэтам, мастерам-исполнителям, певцам и определил их место в искусстве словесности.

    Также ученый опубликовал работы «Тюркский эпос в наследии Машхура Жусупа», «Декабристы и Казахстан», «Алишер Навои и казахская культура», «Мухаммед Хайдар Дулати – историк», «Чокан Валиханов и история Средней Азии», «Суворов», «Жамбыл Жабаев».

    Ученый написал более 300 научных работ в сфере истории, археологии, этнографии, литературы, искусства и металлургии, более 100 энциклопедических статей. 

    Алькей Маргулан внес большой вклад в изучение городских цивилизаций Южного Казахстана.

    Большим достижением его научной деятельности стало обнаружение древних городских культур в бассейнах рек Сырдарья, Талас и Шу.

    Под руководством Алькея Маргулана велись масштабные археологические изыскания древних культур эпохи бронзы и ранних кочевников на территории Центрального Казахстана.

    Объектом его исследований были памятники древней архитектуры, им были открыты уникальные археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа: Бегазы, Сангуыр, Беласар и другие.

    Кроме того, А.Маргулан воспитал несколько поколений казахстанских этнографов, археологов, историков. 

    Ученый-энциклопедист, основоположник казахстанской археологической школы, награжден орденами В.И. Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», множеством Почетных грамот.

    В 1961 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки Казахской ССР. В 1982 году был удостоен Государственной премии Казахской ССР.

    Решением ЮНЕСКО 2004 год был объявлен годом Маргулана.

    Теги:
    Наука Археология История Казахстана Дата
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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