Исполнилось 110 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения храброго сына казахского народа, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бауыржан Момышулы родился 24 декабря в 1910 году в поселке Кольбастау Жаулинского района Жамбылской области. После окончания девяти классов работал учителем. Затем был призван для исполнения воинского долга, в рядах армии пробыл полтора года и получил звание командира запаса. Вернувшись в родной поселок, несколько лет работал в финансовой организации. Затем его снова призвали в армию, в разных воинских частях был командиром взвода, роты.

Когда началась война в 1941 году, отправился на фронт в сформировавшуюся 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерала-майора И. В. Панфилова. В качестве командира батальона старший лейтенант Бауыржан Момышулы 207 раз участвовал в боях за Москву. Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на три дня задержать немцев на этом рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным. В военные годы Бауыржан Момышулы был не только храбрым, бесстрашным и строгим военачальником, но сумел стать мудрым, добрым и серьезным руководителем молодых военнослужащих.

Особая тактика выхода из боя, отступления в боевых действиях, включенные в воинский устав, формирование в тактике таких понятий, как «очаг» и «гибкая защита» – заслуга Бауыржана Момышулы. Его талант полководца, глубоко мыслящего военного специалиста был широко раскрыт в годы руководства полком, дивизией в военные годы. Бауыржан Момышулы является одним из первых разработчиков тактики ведения боя в военной практике. После себя он оставил большое наследие по военной педагогике и психологии.

Его отвага, героизм нашли отражение в книге А. Бека «Волоколамское шоссе». Книга переведена на немецкий, чешский, еврейский, английский, французский и многие другие языки.

После войны Бауыржан Момышулы окончил Высшую военную академию Генерального штаба Советской армии. Он занимался военно-педагогической работой, преподавал в военной академии Советской армии.

В 1956 году вышел в отставку уже в звании полковника. Затем полностью посвятил себя творчеству. Основываясь на личном опыте, он написал много материалов одновременно на казахском и русском языках. Его романы, повести и рассказы, отражающие реальность жизни, актуальны по сей день. Они перепечатываются несколько раз.

В 1962 году Бауыржан Момышулы по специальному приглашению Фиделя Кастро поехал на Кубу. В ходе поездки ему не удалось встретиться лично с Фиделем Кастро, но встретился с его младшим братом Раулем Кастро, читал лекции перед военнослужащими Кубы. О поездке в эту страну написал книгу «Кубинские встречи». Бауыржан Момышулы был примером подражания для Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары.

Он награжден несколькими медалями и орденами. Однако звание Героя Советского Союза отважному сыну народа сыну-Герою было присвоено спустя почти полвека после окончания войны. После обретения независимости Казахстана по Указу Елбасы Нурсултана Назарбаева ему присвоили звание Народного героя Казахстана.

Бауыржан Момышулы умер 10 июня 1982 года в 71 год в Алматы, похоронен на Кенсайском кладбище.