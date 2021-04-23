Исполнилось 103 года со дня рождения писателя Касыма Кайсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 23 апреля, исполнилось 103 года со дня рождения легендарного партизана и писателя Касыма Кайсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Народный герой Республики Казахстан, лауреат Международной премии имени А. Фадеева, казахстанский писатель, ветеран Второй мировой войны Касым Кайсенов родился 23 апреля 1918 года в поселке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области в семье простого труженика.

После окончания школы в 1934 году поступил в политико-просветительский техникум в Усть-Каменогорске. В 1938 году по окончании техникума работал инструктором Павлодарского областного отдела народного образования, откуда был призван в армию, а затем направлен в школу военной разведки.

По окончании школы военной разведки в ноябре 1941 года был направлен в штаб Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное задание, заброшен в тыл врага для организации партизанского движения на территории оккупированной Украины. На этой земле Касым Кайсенов командовал отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в партизанских движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии.

«Если сейчас в Украине спросить: «Кто такой Касым Кайсенов?» - то мало кто ответит. А если спросить о партизане Васе, знают все. Так о себе рассказывал в одном из интервью партизан, писатель Касым Кайсенов. Его судьба была неразрывно связана с украинским народом, который он защищал от врага. Украинцы считают его своим земляком. Отличившийся храбростью и отвагой Касым Кайсенов стал родным не только для казахов, но и украинцев.

Будучи командиром отряда, участвовал в более ста военных походах и диверсиях. Поэтому военные архивы полны яркими, значимыми историческими событиями о нем. В начале 1945 года Касым Кайсенов вернулся на Родину. Затем он работал в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а потом - заместителем председателя исполнительных комитетов Джувалинского и Свердловского районов Жамбылской области.

С 1951 по 1954 годы Касым Кайсенов учился в отделе переводчиков двухгодичной партийной школы при ЦК Коммунистической партии Казахстана. С 1953 по 1972 годы работал заместителем директора издательства «Жазушы», директором бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Казахстана, заместителем директора издательства «Кайнар».

Касым Кайсенов также как и его старшие современники Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин, Баубек Булкышев, был мастером пера. Он является автором многочисленных произведений, в которых правдиво описывал самые трудные периоды Второй мировой войны, героизм простых солдат. Многие произведения автора переведены на русский, украинский и другие языки.

В 1954 году выпустил свою первую книгу «Юные партизаны». Так началась его литературная деятельность, которую посвятил героико-патриотической теме. Широкому кругу читателей хорошо известны его книги «Илько Ветряк», «Переяславские партизаны», «Из когтей смерти», «Мальчик в тылу врага», «На Днепре», «В тылу врага»... Они переведены на русский и украинский языки.





Касым Кайсенов мог располагать к себе людей. Об этом можно узнать из воспоминаний его товарищей, учеников и всех тех, кто свято чтил Касыма ата. В личных воспоминаниях доктор военных наук Ким Серикбаев отмечал, что он всегда говорил не спеша, весомо.

«Умелые и к месту примененные народные присказки, шутки украшали его речь. При этом он завораживал не только собеседника, но с большим вниманием его слушали и те, кто непосредственно не участвовал в диалоге», - говорил К. Серикбаев.

Известный писатель Азильхан Нуршаихов подчеркнул, что повести Касыма Кайсенова читаются очень легко. Каждая из них состоит из отдельных коротких рассказов. Они воспринимаются как сказания о геройстве, мужестве, патриотизме, дружбе, силе.

«То радуясь, то печалясь, спешишь прочесть следующую главку. Вот я прочел рассказ «Коянсирак» (Заячьи лапы) из первой повести «Это сладкое детство». И сразу мне пришло на память детство нашего батыра Баукена – Бауыржана Момышулы. Коянсирак – это белый козленок. Прозвали его так из-за того, что задние ноги его были длиннее передних. «Смуглый забияка» малыш Касым и этот козленок были очень дружны. У Бауыржана тоже в детстве был дружок – бурый ягненок. Они так же были неразлучны. И лишились своих дружков будущие батыры тоже одинаково: Коянсирака унес волк, а подросшего бурого ягненка зарезали гостям, пока Бауыржан спал…

И вот книга прочитана. Я закрыл ее последнюю страницу, провел рукой по обложке и задумался. Здесь записаны те из подвигов Касыма, которые он совершил, выполняя спецзадания в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Человек несведущий, не бывавший в рядах партизан, может и усомниться: правда это или вымысел? Я же знаком с книгами нескольких однополчан Касыма и вижу, что он о своих подвигах пишет скромно, упоминая лишь некоторые их стороны. А вот боевые друзья Касыма очень высоко ценят его героические поступки», - отмечал известный писатель.

Касым Кайсенов награжден орденами Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, «Партизан Чехословакии», двумя медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и еще пятнадцатью другими медалями Советского Союза, трижды Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, Почетной Грамотой Верховного Совета Украинской ССР, орден «За заслуги» II и III степени.

Ему присвоены звание Народного героя Казахстана (Халык Кахарманы), орден «Отан», присуждена премия Союза писателей Казахстана имени Бауыржана Момышулы, он - лауреат Международной премии имени А. Фадеева.