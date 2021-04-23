Исполнилось 103 года со дня рождения писателя Касыма Кайсенова
Народный герой Республики Казахстан, лауреат Международной премии имени А. Фадеева, казахстанский писатель, ветеран Второй мировой войны Касым Кайсенов родился 23 апреля 1918 года в поселке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области в семье простого труженика.
После окончания школы в 1934 году поступил в политико-просветительский техникум в Усть-Каменогорске. В 1938 году по окончании техникума работал инструктором Павлодарского областного отдела народного образования, откуда был призван в армию, а затем направлен в школу военной разведки.
По окончании школы военной разведки в ноябре 1941 года был направлен в штаб Северо-Западного фронта, откуда, получив специальное задание, заброшен в тыл врага для организации партизанского движения на территории оккупированной Украины. На этой земле Касым Кайсенов командовал отрядом под номером три, носившим имя Чапаева. В дальнейшем, до конца 1944 года, участвовал в партизанских движениях на территориях Молдавии, Чехословакии, Румынии.
«Если сейчас в Украине спросить: «Кто такой Касым Кайсенов?» - то мало кто ответит. А если спросить о партизане Васе, знают все. Так о себе рассказывал в одном из интервью партизан, писатель Касым Кайсенов. Его судьба была неразрывно связана с украинским народом, который он защищал от врага. Украинцы считают его своим земляком. Отличившийся храбростью и отвагой Касым Кайсенов стал родным не только для казахов, но и украинцев.
Будучи командиром отряда, участвовал в более ста военных походах и диверсиях. Поэтому военные архивы полны яркими, значимыми историческими событиями о нем. В начале 1945 года Касым Кайсенов вернулся на Родину. Затем он работал в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а потом - заместителем председателя исполнительных комитетов Джувалинского и Свердловского районов Жамбылской области.
С 1951 по 1954 годы Касым Кайсенов учился в отделе переводчиков двухгодичной партийной школы при ЦК Коммунистической партии Казахстана. С 1953 по 1972 годы работал заместителем директора издательства «Жазушы», директором бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Казахстана, заместителем директора издательства «Кайнар».
Касым Кайсенов также как и его старшие современники Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин, Баубек Булкышев, был мастером пера. Он является автором многочисленных произведений, в которых правдиво описывал самые трудные периоды Второй мировой войны, героизм простых солдат. Многие произведения автора переведены на русский, украинский и другие языки.
В 1954 году выпустил свою первую книгу «Юные партизаны». Так началась его литературная деятельность, которую посвятил героико-патриотической теме. Широкому кругу читателей хорошо известны его книги «Илько Ветряк», «Переяславские партизаны», «Из когтей смерти», «Мальчик в тылу врага», «На Днепре», «В тылу врага»... Они переведены на русский и украинский языки.
Касым Кайсенов мог располагать к себе людей. Об этом можно узнать из воспоминаний его товарищей, учеников и всех тех, кто свято чтил Касыма ата. В личных воспоминаниях доктор военных наук Ким Серикбаев отмечал, что он всегда говорил не спеша, весомо.
«Умелые и к месту примененные народные присказки, шутки украшали его речь. При этом он завораживал не только собеседника, но с большим вниманием его слушали и те, кто непосредственно не участвовал в диалоге», - говорил К. Серикбаев.
Известный писатель Азильхан Нуршаихов подчеркнул, что повести Касыма Кайсенова читаются очень легко. Каждая из них состоит из отдельных коротких рассказов. Они воспринимаются как сказания о геройстве, мужестве, патриотизме, дружбе, силе.
«То радуясь, то печалясь, спешишь прочесть следующую главку. Вот я прочел рассказ «Коянсирак» (Заячьи лапы) из первой повести «Это сладкое детство». И сразу мне пришло на память детство нашего батыра Баукена – Бауыржана Момышулы. Коянсирак – это белый козленок. Прозвали его так из-за того, что задние ноги его были длиннее передних. «Смуглый забияка» малыш Касым и этот козленок были очень дружны. У Бауыржана тоже в детстве был дружок – бурый ягненок. Они так же были неразлучны. И лишились своих дружков будущие батыры тоже одинаково: Коянсирака унес волк, а подросшего бурого ягненка зарезали гостям, пока Бауыржан спал…
И вот книга прочитана. Я закрыл ее последнюю страницу, провел рукой по обложке и задумался. Здесь записаны те из подвигов Касыма, которые он совершил, выполняя спецзадания в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Человек несведущий, не бывавший в рядах партизан, может и усомниться: правда это или вымысел? Я же знаком с книгами нескольких однополчан Касыма и вижу, что он о своих подвигах пишет скромно, упоминая лишь некоторые их стороны. А вот боевые друзья Касыма очень высоко ценят его героические поступки», - отмечал известный писатель.
Касым Кайсенов награжден орденами Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, «Партизан Чехословакии», двумя медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и еще пятнадцатью другими медалями Советского Союза, трижды Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, Почетной Грамотой Верховного Совета Украинской ССР, орден «За заслуги» II и III степени.
Ему присвоены звание Народного героя Казахстана (Халык Кахарманы), орден «Отан», присуждена премия Союза писателей Казахстана имени Бауыржана Момышулы, он - лауреат Международной премии имени А. Фадеева.