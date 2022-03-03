Исполнено свыше миллиона заявок на изъятие пенсионных излишков на жилье и лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С января 2021 года ЕНПФ исполнил свыше 1 миллиона заявлений для использования пенсионных накоплений на жилье и лечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По состоянию на 1 марта 2022 года с января 2021 года ЕНПФ исполнено 867 853 заявления вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 2,7 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат 3,1 млн тенге.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями г.Алматы (17,7%), г.Нур-Султан (13,4%), Мангистауской области (11,6%).

Отметим, что 379,9 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 198 657 заявлений на лечение на общую сумму 176,4 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 19,9 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».