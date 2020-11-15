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Исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на Артема Новикова

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Ноября 2020, 13:24
Исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на Артема Новикова

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Приостановлены должностные полномочия премьер-министра до определения результатов выборов Президента, сообщает пресс-служба правительства КР. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«В соответствии со статьёй 21 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» приостановлены должностные полномочия премьер-министра КР до определения результатов выборов президента КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Согласно этому же распоряжению, в соответствии со статьёй 19 конституционного закона КР «О Правительстве КР» исполнение обязанностей премьер-министра КР возложено на первого вице-премьер-министра.

Пост первого вице-премьер-министра занимает Артем Новиков.

Как сообщалось, в связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызстана и сложением полномочий и.о. президента, в соответствии с Конституцией полномочия и.о. президента страны перешли к торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову.

Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента.


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