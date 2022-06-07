Исполнение гимна на линейках может стать правилом для всех школ Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов предложил сделать обязательным исполнение гимна на линейках во всех школах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально недавно мы отпраздновали 30-летие государственных символов нашей страны. Говорили о важности и формировании уважительного отношения к государственным символам. Глава государства отдельно об этом говорил, давал соответствующие поручения. Конечно, мы должны понимать, что многое зависит от системы образования. Во многих школах уже издавна имеется хорошая традиция, когда они каждую неделю проводят линейки и поют государственный гимн. Я думаю, что это должно быть правилом для всех наших школ. Поэтому, коллеги, в этом направлении нужно продолжать работу», - сказал министр образования и науки РК на аппаратном совещании ведомства.

Асхат Аймагамбетов заявил, что министерство будет развивать и поддерживать другие проекты, такие как дебаты, читающая школа, школьное самоуправление.

«Когда будете готовиться к новому учебному году, все эти вопросы прошу отдельно рассмотреть. Мы будем контролировать этот процесс», - добавил глава ведомства.

По его словам, во многих школах сформировалась добрая традиция, когда опытные директора перед началом уроков, занятий встречают детей.

«Это позволяет им получить важную информацию о том, в каком настроении приходит ребенок, кто именно из родителей или родственников привел ребенка, чтобы в дальнейшем оказывать детям помощь и поддержку. Необходимо, чтобы все школы следовали этим рекомендациям», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.