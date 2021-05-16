Используются ли в школах Казахстана электронные версии школьных учебников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос Нурланов рассказал доступны ли электронные версии школьных учебников для учащихся, также отметил, что в Казахстане не откажутся от бумажных учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Елдос Нурланов, в научно-практическом центре увеличивается объем экспертизы электронных учебников. Центр, как отметил директор, по большей мере ориентирован на экспертизу и одобрение учебников и учебно-методических комплексов, в том числе в электронном виде, для организации среднего образования (школ).

«В апреле прошлого года на НСОД Президент Казахстана дал поручение по переводу учебников на электронный формат. В соответствии с этим поручением МОН РК и нашим центром были проведены переговоры с издательствами. С ними были заключены авторские договоры, согласно которым авторы передали исключительные права по размещению электронных версий учебников на сайт Министерства образования и науки. На сегодняшний день в обороте находятся 635 учебников по всем школьным предметам с 1 по 11 классов. Электронную версию учебников необходимо отличать от электронных учебников. Если электронная версия учебника – это оригинал-макет, который полностью по содержанию соответствует с бумажным учебником. По сути, цифровая версия. Есть понятие электронных учебников. Это уже программный продукт, который содержит помимо той информации, которая включена в учебник, также интерактивный и мультимедийный контент, расширяющие его возможности», – рассказал Елдос Нурланов во время онлайн-встречи с журналистами.

Он отметил, что у бумажных учебников есть соответствующие критерии по требованиям. Такие же требования предъявляются к цифровым учебникам, но помимо них, дополнительно проводится функционально-техническая экспертиза.

«Бумага всегда ограничена в объеме, потому что есть гигиенические требования по весу и формату. Соответственно, в бумажных учебниках всегда есть ограничения по объему. Что касается электронных учебников, там пространство шире и виртуально и позволяет вмещать куда больше дополнительных разделов в виде словарей, справочной информации. Из 635 учебников более 70% на сегодняшний день содержат QR-коды, на которые обучающиеся наводят телефон и он его отсылает на соответствующую платформу, где он может увидеть анимацию, видеофильм. И бумажные, и электронные учебники становятся все больше взаимосвязаны», – отметил Елдос Нурланов.

«Электронных учебников в виде программного продукта меньше, но их доля начиная с 2020 года увеличилась в разы. Мы ожидаем в последующие годы разработку издательствами наряду с бумажными учебниками их электронные версии», – добавил спикер.

Также по словам директора центра, в общеобразовательных школах бумажные учебники должны быть.

«По международному опыту видим, что страны, которые полностью отказались от бумажных учебников и сопровождающих книг, не так много. Мы все понимаем, что гаджеты все больше места в жизни занимают, но тем не менее бумажная книга никуда не исчезает. У нас планов нет о том, чтобы отказываться от бумажных учебников. Традиционное обучение присутствует. Тем не менее учитель не ограничен в использовании других ресурсов. Электронные учебники используются наряду», – подчеркнул Елдос Нурланов.

Также он ответил, используются ли в школах электронные версии школьных учебников.

«Электронные версии школьных учебников бесплатны и размещены на сайте министерства образования и науки. Можно зайти и скачать, то есть доступны в использовании. Обучающиеся могут использовать. Электронные учебники в виде мультимедийного контента проходят экспертизу, но они являются платными. То есть на них существует подписка», – ответил директор центра.