+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области

9 Декабря 2021 20:23
Поделиться:
Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау выявили 10 работодателей, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша

На территории Атырауской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант«. За три дня атыраускими полицейскими к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 449 иностранных граждан.

«За нарушение установленных правил приглашения иностранного гражданина к административной ответственности привлечено 124 человека. Также к административной ответственности привлечены 10 работодателей, незаконно использовавших иностранную рабочую силу. В отношении 12 иностранных граждан судом принято решение о выдворении за пределы Республики Казахстан.

Кроме того, на территории области установлен факт умышленного незаконного пересечения Государственной границы гражданином Республики Таджикистан, ведется сбор документов»,-сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» продлится до 12 декабря.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау
Двух пьяных водителей задержали в Туркестанской области
Пропавшего двухлетнего мальчика нашли полицейские Сарыагаша
Популярное
1 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
2 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
3 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
4 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
5 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
6 «Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Читайте также
Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
«Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив