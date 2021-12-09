Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау выявили 10 работодателей, незаконно использовавших иностранную рабочую силу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На территории Атырауской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант«. За три дня атыраускими полицейскими к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено 449 иностранных граждан.
«За нарушение установленных правил приглашения иностранного гражданина к административной ответственности привлечено 124 человека. Также к административной ответственности привлечены 10 работодателей, незаконно использовавших иностранную рабочую силу. В отношении 12 иностранных граждан судом принято решение о выдворении за пределы Республики Казахстан.
Кроме того, на территории области установлен факт умышленного незаконного пересечения Государственной границы гражданином Республики Таджикистан, ведется сбор документов»,-сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.
Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» продлится до 12 декабря.
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