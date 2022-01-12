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    09:41, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Использовать временное регулирование цен для внедрения рыночных принципов будет Нацбанк

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал фактор, который поможет стабилизировать цены в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Положительное влияние на стабилизацию цен в первом полугодии окажет введенное по поручению Главы государства временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, нужно использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки «узких мест» путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток.

    «Успешная реализация наших совместных мер и повышение эффективности денежно-кредитной политики позволят стабилизировать и заякорить инфляцию в коридоре 3-4% к 2025 году для достижения поставленной Главой государства цели», - заключил глава Нацбанка.

    Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Финансы Ерболат Досаев Экономика
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