Использовать штрих-коды товаров при мониторинге цен порекомендовали госорганам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Даурен Адильбеков озвучил недостатки существующего механизма мониторинга цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обратились письменно к руководству Агентства по стратегическому планированию и реформам со следующим предложением. Как известно, расчет ИПЦ ведется по 508 товарам и услугам. В том числе, 160 - по продуктам питания, 243 - непродовольственные товары и 105 - платные услуги, в том числе тарифы монополистов. Предлагаем при мониторинге цен использовать штрих-коды товаров, для получения детальной информации по внутренним и импортируемым товарам, то есть по стране происхождения», - сказал Даурен Адильбеков на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, руководство АСПИР планирует начать эту работу с 2023 года.

Кроме того, депутат предложил пересмотреть методику определения уровня инфляции, которая должна учитывать: влияние цен на продовольственные и непродовольственные товары дифференцированно, долю роста тарифов на коммунальные услуги.

«В отчете по итогам СЭР Миннацэкономики должно представить анализ причин роста инфляции с учетом вышеуказанных факторов. И на этой основе предложить конкретные меры по сдерживанию инфляции. Нацбанку следует давать оценку монетарной составляющей инфляции, долю девальвации тенге в инфляции, объем кредитования в экономике, наличия порогового уровня потребительского кредитования, чтобы оно не опережало предложение товаров, причины высоких инфляционных ожидании», - добавил сенатор.