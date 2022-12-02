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Использовать промотходы при строительстве дорог поручено предприятиям Павлодарской области

2 Декабря 2022, 13:40
Использовать промотходы при строительстве дорог поручено предприятиям Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 7,5 млн тонн промышленных отходов образуется ежегодно в Павлодарской области. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области ежегодно образуется и размещается в золоотвалах порядка 7,5 млн тонн отходов, что создает дополнительно антропогенное воздействие на окружающую среду. В этой связи, ведется определенная работа по переработке промышленных отходов. К примеру, на Аксуском заводе ферросплавов «ТНК «Казхром» перерабатывается шлак высокоуглеродистого феррохрома завода. В первом полугодии этого года переработано 594,6 тыс тонн шлака. Павлодарский нефтехимический завод перерабатывает нефтешлам мощностью 26,5 тыс тонн в год, что соответствует 91% ежегодного объема образования нефтешламов. Также отходы производства АО «Алюминий Казахстана» используются при строительстве и ремонте дорог», – сказал С.Брекешев.

Министр подчеркнул, что это только частные примеры. Предприятиям области совместно с акиматом, АО «Казавтожол» и департаментом экологии необходимо рассмотреть возможность вторичного использования отходов при строительстве автомобильных дорог.

В ходе своего выступления С.Брекешев также сообщил, что из общего объема выбросов по республике около 30% процентов приходится на Павлодарскую область. Наибольшие объемы выбросов приходятся на предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургии и нефтехимии.


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