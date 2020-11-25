Использовать потенциал НПО в решении вопросов насилия предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда говорим о скрытой форме насилия, здесь очень важна роль гражданского общества, потому что сегодня во всем мире активное и профессиональное гражданское общество способно повлиять на общественное, международное мировоззрение. Об этом на IX Гражданском форуме сказала Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы говорим об открытой и скрытой форме насилия. Когда оно открытое, для Министерства внутренних дел, правоохранительных органов, суда эта работа более четко обозначена в контурах, как расследование, так и привлечение к ответственности и наказание. А, когда мы говорим о скрытой форме насилия, конечно, правоохранительным органам не справиться самостоятельно. Здесь очень важна роль гражданского общества, потому что мы видим, что сегодня во всем мире активное и профессиональное гражданское общество способно повлиять на общественное, международное мировоззрение. Это самое важное», - отметила Уполномоченный по правам человека в РК.

В ходе форума она проинформировала, что с 25 октября по всему миру началась акция «16 дней без насилия». Это международная инициатива. Казахстан к ней присоединился несколько лет назад.

«Во главе этой информационной кампании стоит Министерство внутренних дел РК. 29 лет назад эта идея родилась по предложению общественной организации при университете. По сути видно, что акция приобрела такой размах. Поэтому потенциал гражданского общества в том, чтобы повлиять на правосознание. Мы все говорим, что мы против насилия. Вопрос в том, какими способами и средствами бороться с ним. С точки зрения цели, мы за одну задачу и цель, а мнения, конечно, разные. Поэтому нужно выдвигать гражданские инициативы, которые могут быть поддержаны», - предложила Эльвира Азимова.

По ее словам, в решении проблемы насилия необходимо использовать потенциал неправительственных организаций, которые фактически занимаются оказанием помощи пострадавшим от насилия.

«Есть намеренные, умышленные действия, когда человеку причиняется физическое насилие. В какой форме бы не было оно не должно приветствоваться обществом. Нужно правильно доносить эти ценности. В этом ключе у нас есть профессиональные неправительственные организации, которые фактически занимаются оказанием помощи. Можно было бы их потенциал очень четко использовать, реализовывать. У нас проходит много статистических исследований, ведется правовая статистика. НПО, которые занимаются этим вопросом, озвучивают информацию. Она иногда не совпадает со статистикой, которую озвучивают государственные органы. Хотя закон «О статистике» говорит о том, что данные неправительственных организаций являются одним из источников. Поэтому очень важно, чтобы на этой стадии был услышан голос гражданского общества, чтобы они вовлекались в эту работу», - подчеркнула Уполномоченный по правам человека РК.

Эльвира Азимова призвала развивать чувство собственного достоинства и уважения чужой жизни.

«Проведение каких-то мероприятий в школе, разъяснительная работа в сфере образования – это не сухое преподнесение. Это вовлечение и родителей, и их детей. Никто не видит в чьем-то родителе потенциального насильника, никто не видит в ребенке потенциальную жертву. Такого отношения не должно быть. Мы должны развивать чувство собственного достоинства и уважения чужой жизни. Не важно, кем ты являешься: политиком, рядовым гражданским лицом, мамой, папой или ребенком. Но в основе всего этого лежит уважение прав человека. Эта позиция должна всегда продвигаться», - заключила Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова.