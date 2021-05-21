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Использовать ограничительные меры по примеру Запада предложил Александр Лукашенко

21 Мая 2021 16:32
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Использовать ограничительные меры по примеру Запада предложил Александр Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко призвал развивать единство под эгидой ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очевидно, что так называемый коллективный Запад, не заинтересован в укреплении нашего союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного давления извне и уже сейчас продумать меры реагирования. Мне понравилось заявление нашего Почетного председателя, который очень точно сказал, исходя из своего опыта, что у нас есть все для того, чтобы противостоять современным вызовам», - сказал Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Беларуси выразил уверенность, что у ЕАЭС есть все необходимые условия для обеспечения самодостаточности экономики союза.

«Все есть – от продовольствия до самых современных технологий. От целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли, до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе, в случае обострения экономической ситуации. Убежден, что мы способны поднимать единство, обеспечить самодостаточность экономики союза и ее устойчивый рост», - заключил А. Лукашенко.

Ранее, Почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул , что ЕАЭС на сегодня стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик стран – участниц.


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#Экономика   #Беларусь   #ЕАЭС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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