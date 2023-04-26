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Использовать международные жесты рекомендует жертвам семейно-бытового насилия МВД РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Апреля 2023, 12:06
Использовать международные жесты рекомендует жертвам семейно-бытового насилия МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жертвам семейно-бытового насилия рекомендуется использовать международные жесты просьбы о помощи. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разработали в рамках изменения законодательства соответствующие алгоритмы. Первое правило, которым руководствует сотрудник полиции, когда приезжает – он разделяет жертву от агрессора. Это обязательное правило, разделение производится, чтобы не было давления от второй стороны. В изолированных условиях проводится опрос, в спокойном режиме. Успокаиваем жертву, успокаиваем участников и выясняем обстоятельства. Хотелось бы также обратить внимание наших граждан на то, что есть международные жесты для предупреждения о том, что люди находятся в опасности. Если человек поднимет руку вверх, прижмет большой палец к ладони и зажать его четырьмя другими пальцами, это будет означать, что человек находится в опасности и требуется помощь», – сказал Р.Зулхаиров, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также сообщил, что с 19 мая в Казахстане усилится ответственность за семейно-бытовое насилие. Соответствующие поправки в законодательство разработаны и приняты по поручению Президента РК, данного в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года. В исполнение поручения Министерством была разработаны поправки, обеспечивающие переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений.


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