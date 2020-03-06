Использование смартфонов могут законодательно запретить в школах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Использование смартфонов могут законодательно запретить в школах. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Проработка вопроса о возможности введения запрета на использование в организациях образования различных гаджетов (смартфонов, планшетов и пр.) показала, что на сегодняшний день правовые условия для реализации подобной меры на практике уже существуют (в 8 регионах используются обычные кнопочные телефоны)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, запрет на использование смартфонов обучающимися будет урегулирован законодательно.
«Вместе тем, по действующему законодательству в области образования, введение запрета на использование смартфонов обучающимися и их родителями, в общеобразовательных школах планируется урегулировать в рамках нормативных правовых актов, регулирующих внутренний порядок учебного заведения - Устава, правил внутреннего распорядка организации образования и договора оказания образовательных услуг», - заключил Премьер.
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