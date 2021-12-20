Использование пиротехнических изделий: в МВД обратились к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения безопасности в период проведения новогодних праздников с 15 декабря сотрудниками полиции и органов гражданской защиты проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об опасности использования пиротехнических изделий предупредили казахстанцев

Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов.

«МВД советует при покупке петард, фейерверков, бенгальских огней обратить внимание на сертификацию продукции, обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации пиротехники. Обратить внимание на срок ее хранения и реализации. Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя. При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов», - обратился во время брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Производить запуск изделия из рук запрещено.

«Выполнение этих простых правил позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу. Пиротехника – это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека. И правила использования пиротехнических изделий необходимо соблюдать», - отметил Н. Ораз.