Использование пенсионных: сколько средств получили казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айкын Конуров обратился с депутатским запросом к заместителю Премьер-министра Роману Скляру касательно использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На специальные счета свыше 313 тысяч граждан переведено более 1 триллиона 400 миллиардов тенге. Все они получили конкретный позитивный результат от своих пенсионных накоплений. Данный проект воздействовал на всю экономику. И с этой точки зрения мы видим, что экономические выгоды получили большей частью застройщики в двух мегаполисах, банки и импортеры. Но системная проблема низкой доступности жилья для населения осталась не решенной. Жилищное расслоение в обществе лишь усугубилось», - сказал Айкын Конуров на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, стимулирующее воздействие на общеэкономический рост также оказалось ограниченным.

«Напротив, более сильное влияние оказали негативные побочные эффекты, связанные со спекулятивным ростом цен на жилье и строительные материалы, которые повлияли на общий разгон инфляции. С момента запуска «пенсионной кампании» (01 января 2021 г.) цены на квартиры в РК выросли на 8.3%. С мая 2020 г. по май 2021 г. рост составил порядка 22%. В итоге инфляция сказалась на всех группах населения, тогда как инвестирование пенсионных накоплений в жилье пока затронуло менее 2% населения. Государство реагирует, но, как всегда, в запоздалом режиме. Антимонопольное агентство пытается навести порядок с ценами, но рост цен замедляется естественным образом из-за исчерпания средств, доступных к выводу из ЕНПФ», - отметил депутат.

Мажилисмен считает, что не использован потенциал ажиотажного спроса для развития отечественной промышленности. По данным Бюро национальной статистики, наше производство преобладает только в ресурсах строительных материалов, являющихся природным сырьем. Поэтому пенсионными накоплениями, в большей части, были проинвестированы зарубежные поставщики и посредники. За 2019 - 2021 годы импорт материалов для строительства составил порядка 1,2 млрд. долларов США, металлов и изделий из них, большинство которых используется в строительстве почти 10 млрд. долларов США.

«Таким образом, продолжая проект по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, на втором этапе считаем принципиально важным подключить дополнительные – системные меры. И они должны быть рассчитаны на все общество, а не отдельные его группы. Общий ввод в эксплуатацию квадратных метров, как критерий оценки эффективности устарел и не отражает действительности. Это привело к «инвестиционному пузырю» и не решает жилищный вопрос большинства наших граждан. (…) Фракция «Народная партия Казахстана» предлагает Правительству адекватный инструмент для обеспечения земельных участков под ИЖС инфраструктурой - выпуск гарантированных государством облигаций и инвестирование в них средств ЕНПФ. Это позволит реализовать право и мечту многих казахстанцев на земельные участки для строительства собственного дома, решить проблему отсутствия территорий с инфраструктурой и, что важно, фундаментально изменить ситуацию в жилищной сфере», - заключил А. Конуров.