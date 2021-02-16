Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Использование пенсионных: одобрено более 78 тысяч заявок казахстанцев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Февраля 2021, 11:10
Использование пенсионных: одобрено более 78 тысяч заявок казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Нацбанка Ерболат Досаев привел статистические данные по использованию пенсионных накоплений гражданами Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе т.г. после завершения подготовительной работы, связанной с интеграцией информационных систем, ЕНПФ начат прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами. По состоянию на 12 февраля т.г. принято 115 608 заявок на сумму 1 855,9 млрд тенге. Из них приняты в обработку, в т.ч. одобрены 78 074 заявок на сумму 423,6 млрд. тенге», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он также сообщил об уже перечисленных единовременных пенсионных выплатах.

«На 12 февраля т.г. ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75186 заявкам на сумму 408,2 млрд тенге. 87% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов, из которых 45,5% - на приобретение жилья; 28,3% - на погашение задолженности по ипотечному займу;10,5% - на получение ипотеки в Отбасы банке, для первоначального взноса в БВУ; 2,3% - на строительство ИЖС, рефинансирование ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа и иные цели», - заключил спикер.


Правительство РК   Экономика   ЕНПФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом