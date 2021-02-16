Использование пенсионных: одобрено более 78 тысяч заявок казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Нацбанка Ерболат Досаев привел статистические данные по использованию пенсионных накоплений гражданами Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе т.г. после завершения подготовительной работы, связанной с интеграцией информационных систем, ЕНПФ начат прием заявок на снятие части пенсионных накоплений гражданами. По состоянию на 12 февраля т.г. принято 115 608 заявок на сумму 1 855,9 млрд тенге. Из них приняты в обработку, в т.ч. одобрены 78 074 заявок на сумму 423,6 млрд. тенге», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он также сообщил об уже перечисленных единовременных пенсионных выплатах.

«На 12 февраля т.г. ЕНПФ перечислил единовременные пенсионные выплаты по 75186 заявкам на сумму 408,2 млрд тенге. 87% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов, из которых 45,5% - на приобретение жилья; 28,3% - на погашение задолженности по ипотечному займу;10,5% - на получение ипотеки в Отбасы банке, для первоначального взноса в БВУ; 2,3% - на строительство ИЖС, рефинансирование ипотеки, погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа и иные цели», - заключил спикер.