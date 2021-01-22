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Использование пенсионных накоплений: на каком сайте будут приниматься заявки

Автор:  
Акбота Кузекбай
22 Января 2021, 16:05
Использование пенсионных накоплений: на каком сайте будут приниматься заявки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сообщила, как будет называться сайт для принятия заявок на использование пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наверное, я впервые скажу название сайта - это enpf-otbasy.kz. Это наша совместная деятельность с ЕНПФ, огромный объем работы, который мы проделали в течение 2020 года. В названии мы решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали. Сейчас, если зайдете по этому адресу, то там будет надпись, что сервис начнет работать 23 января с 9:00», - сообщила во время онлайн-брифинга в СЦК.

Она добавила, что сервисы сайта на сегодня уже полностью готовы.

«Как только правила вышли, в последний день и были изменения редакционного характера, мы начали перепроверку всех форм заявлений, в том числе по ограничениям и так далее. Когда Вы подаете заявления, эти ограничения, связанные с покупкой у родственников, пятилетнее ограничение и так далее уже в нормативных документах как заявление от клиента-заявителя на портале выходят в готовом виде, и Вы через ЭЦП их только подписываете. Сегодня у нас поэтому день проверки, и завтра в 9:00 в субботу для удобства клиентов мы будем стартовать»,- отметила Л. Ибрагимова.

Напомним , что 23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Ранее в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Отметим, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».


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