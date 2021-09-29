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    19:03, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Использование госязыка в повседневной жизни поможет поднять наш авторитет перед иностранцами – МИД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе комиссии по государственному языку Министерства иностранных дел РК рассказал заместитель министра Ерлан Алимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, в последние годы при поддержке Главы государства в стране происходят некоторые сдвиги в сфере применения государственного языка. Проблемные вопросы вокруг государственного языка постоянно обсуждаются населением в социальных сетях. В этой связи, адекватное реагирование местных исполнительных органов – это веяние времени. Министерство иностранных дел Республики Казахстан является передовым органом в области применения государственного языка. Ведь наше министерство – зеркальное отражение государства, учитывая его направленность и функции. Поэтому, использование государственного языка сотрудниками министерства и посольств в повседневной жизни и деятельности будет способствовать повышению нашего авторитета перед иностранцами», - сказал Ерлан Алимбаев в ходе круглого стола в ведомстве.

    По его словам, руководство министерства, осознавая возложенную ответственность в области языковой политики, предпринимает решительные шаги.

    «В частности, приказом министра от 25 января 2021 года Управление государственной языковой политики было создано как самостоятельное подразделение и стало структурой, непосредственно подчиненной первому заместителю министра. В целях усиления работы в сфере использования языка создана государственная языковая комиссия Министерства иностранных дел Республики Казахстан», - сказал он.

    В задачи данной комиссии входит выработка предложений для усиления государственной языковой политики в министерстве, совершенствование знания государственного языка персоналом дипломатической службы.

    «Языковая комиссия для совершенствования знания государственного языка персоналом дипломатической службы проводит оценку два раза в год с учетом результатов «Казтеста». Данные меры являются лишь наглядным примером того, что сделано в министерстве. Нам еще есть, над чем работать», - заключил Е. Алимбаев.


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