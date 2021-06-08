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    18:15, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Использование формальдегида при производстве QazVac не снижает ее антигенность и иммуногенность - ученые

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки Минобразования РК прокомментировали использование формальдегида при производстве вакцины QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инактивация вируса в процессе изготовления вакцины QazVac действительно проводится формальдегидом, что является традиционным методом и не имеет каких-либо ограничений в отечественной фармакопее. Что касается безопасности и эффективности вакцины, то при производстве вакцины морфологическая целостность и сохранность вируса неоднократно проверяется посредством электронной микроскопии. Результаты анализов модельных животных в доклинических испытаниях и вакцинированных добровольцев во всех трех фазах клинических испытаний показывают, что в сыворотке крови формируются нейтрализующие антитела, гарантирующие предотвращение инфекции COVID-19», - говорится в сообщении.

    Таким образом, использование формальдегида при производстве вакцины QazVac не снижает ее антигенность и иммуногенность.

    Также отмечается, что в настоящее время разработчиком по результатам доклинических и клинических исследований вакцины QazVac подготовлены, прошли рецензирование и приняты к печати две научные статьи, которые будут опубликованы в авторитетных мировых научных изданиях в июле текущего года.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация МОН Главная Общество
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