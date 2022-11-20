Использование цифровых документов на выборах отметил наблюдатель от ШОС

20 Ноября 2022, 20:47

20 Ноября 2022, 20:47

Использование цифровых документов на выборах отметил наблюдатель от ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поделился своими впечатлениями после посещения избирательных участков для голосования на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, выборы организованы на высоком уровне. Наблюдатели и члены комиссий не зарегистрировали никаких нарушений. Несмотря на некоторые опасения одного из членов комиссий о возможных беспорядках, все было спокойно и стабильно. Сотрудники на избирательных участках выполняли свою работу профессионально.

«Я заметил процедуру регистрирования, где сначала нужно сверить данные удостоверения в списках. Были либо бумажные удостоверения, либо цифровые с помощью телефона. Потом со списком сверяется имя человека, он сам подписывается и подписывает сотрудник, сверяющий данные удостоверения, когда предоставляется бюллетень. Все наблюдатели внимательно отслеживали процесс», - добавил Чжан Мин.

Он отметил энтузиазм избирателей. К примеру, в Акмолинской области уже к 11 часам около 60% избирателей проголосовали. Некоторые приходили голосовать всей семьей, и даже с годовалыми детьми. По его мнению, детям таким образом прививается чувство гражданской ответственности. Сейчас наблюдатели от ШОС продолжают посещать избирательные участки.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. Наблюдатели от Организации Договора о коллективной безопасности отметили высокую явку среди казахстанцев. Представители Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств сообщили об отсутствии нарушений в проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Наблюдатель от Молдовы Василь Боля заявил, что избирательные участки в день выборов открылись вовремя, также соблюдались все требования, в том числе санитарно-эпидемиологические. Представитель Венгрии Ласло Ваша сообщил, что процесс выборов соответствует международным стандартам.

Фото: russian.cgtn.com