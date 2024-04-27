Испытания первой в мире «индивидуальной» вакцины от меланомы начались в Британии

В Великобритании начались испытания первой в мире «индивидуальной» (то есть адаптированной под конкретного пациента) вакцины от меланомы — самой смертоносной формы рака кожи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Одним из первых дозу экспериментального препарата получил 52-летний Стив Янг, которому в августе прошлого года провели операцию, удалив с волосистой части головы участок кожи, где располагалась опухоль.

Вакцина должна помочь иммунной системе Стива распознать и уничтожить все оставшиеся в его организме раковые клетки.

Врачи надеются, что это позволит избежать возвращения болезни, поскольку в вакцинированном организме новая опухоль сформироваться уже не сможет.

Действие препарата, у которого пока нет названия, только кодировка — мРНК-4157 (V940), — основано на той же технологии, что используется в двух широко применяемых вакцинах против Covid-19. В Британии вакцина проходит последнюю, III фазу клинических испытаний.

Врачи клиники Университетского колледжа Лондона (UCLH) решили подстраховаться дополнительно, поэтому вместе с вакциной волонтеры заодно получают и дозу другого препарата, пембролизумаб (он же Keytruda), который также помогает иммунной системе уничтожать раковые клетки.