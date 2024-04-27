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    06:22, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Испытания первой в мире «индивидуальной» вакцины от меланомы начались в Британии

    вакцина от рака
    Фото: PA MEDIA

    В Великобритании начались испытания первой в мире «индивидуальной» (то есть адаптированной под конкретного пациента) вакцины от меланомы — самой смертоносной формы рака кожи, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Одним из первых дозу экспериментального препарата получил 52-летний Стив Янг, которому в августе прошлого года провели операцию, удалив с волосистой части головы участок кожи, где располагалась опухоль.

    Вакцина должна помочь иммунной системе Стива распознать и уничтожить все оставшиеся в его организме раковые клетки.

    Врачи надеются, что это позволит избежать возвращения болезни, поскольку в вакцинированном организме новая опухоль сформироваться уже не сможет.

    Действие препарата, у которого пока нет названия, только кодировка — мРНК-4157 (V940), — основано на той же технологии, что используется в двух широко применяемых вакцинах против Covid-19. В Британии вакцина проходит последнюю, III фазу клинических испытаний.

    Врачи клиники Университетского колледжа Лондона (UCLH) решили подстраховаться дополнительно, поэтому вместе с вакциной волонтеры заодно получают и дозу другого препарата, пембролизумаб (он же Keytruda), который также помогает иммунной системе уничтожать раковые клетки.

    Теги:
    Вакцинация Ученые СМИ Рак Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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