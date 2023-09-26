Испытание полиграфом не прошли 64 претендента на должность в «Самрук-Казына»

- Фонд провел большую работу по кадровой политике. Улучшена онлайн-платформа для поиска работы «QSamruk». Первоначально он был открыт только для вакансий в фондовых компаниях. Позже другие организации также проявили интерес к платформе. Сейчас на платформе зарегистрировано 530 компаний и более 165 тысяч человек. Всего в прошлом году было опубликовано более 17 тысяч вакансий, в этом году их количество за 8 месяцев превысило 13 тысяч. Свои кандидатуры на вакантные рабочие места выдвинули более 127 тысяч человек,- сказал на пресс-конференции управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым вопросам и охране труда Национального фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.