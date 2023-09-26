РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Испытание полиграфом не прошли 64 претендента на должность в «Самрук-Казына»

    Испытание полиграфом не прошли 64 претендента на соискание должности в «Самрук-Казына»
    Фото: из открытых источников

    Большинство претендентов на соискание должности в ФНБ «Самрык-Казына» не прошли антикоррупционные испытания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Фонд провел большую работу по кадровой политике. Улучшена онлайн-платформа для поиска работы «QSamruk». Первоначально он был открыт только для вакансий в фондовых компаниях. Позже другие организации также проявили интерес к платформе. Сейчас на платформе зарегистрировано 530 компаний и более 165 тысяч человек. Всего в прошлом году было опубликовано более 17 тысяч вакансий, в этом году их количество за 8 месяцев превысило 13 тысяч. Свои кандидатуры на вакантные рабочие места выдвинули более 127 тысяч человек,- сказал на пресс-конференции управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым вопросам и охране труда Национального фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.

    По его словам, некоторые кандидаты на должности проходят проверку через полиграф.

    - Это одна из самых необходимых мер на данный момент. Благодаря этому можно определить, насколько кандидаты склонны к коррупции. Так, с начала года в группе компаний «Самрук-Казына» 99 кандидатов проходили проверку через полиграф, 64 из них не прошли испытания, - уточнил он.

    Теги:
    ФНБ «Самрук Казына»
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!