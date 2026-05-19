Испанский суд оправдал Шакиру по делу о налоговом мошенничестве

Испанский суд оправдал певицу Шакиру по делу о налоговом мошенничестве и постановил вернуть ей более 55 млн евро, ошибочно взысканных в виде штрафов. С учетом процентов общая сумма возврата составит около 60 млн евро, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Дело касалось налогового спора за 2011 год. Суд в Мадриде пришел к выводу, что испанские власти не смогли доказать факт налогового резидентства певицы в Испании. По местному законодательству, человек признается налоговым резидентом, если проводит в стране более 183 дней в году. Как установил суд, налоговые органы смогли подтвердить пребывание Шакиры в Испании в 2011 году лишь в течение 163 дней.

Налоговая служба настаивала на том, что в тот период певица была тесно связана с Испанией, в том числе из-за отношений с бывшим футболистом Жераром Пике, и вела здесь основную экономическую деятельность. Однако суд постановил, что отношения с Пике нельзя юридически приравнивать к браку, а доказательств того, что «основной центр деятельности и экономических интересов» певицы находился в Испании, представлено не было.

— Никакого мошенничества никогда не было, и налоговое агентство так и не смогло доказать обратное, потому что это было неправдой, — заявила Шакира в обращении, распространенном ее адвокатами.

Защитник певицы Хосе Луис Прада назвал решение суда точкой в «восьмилетнем испытании, которое нанесло неприемлемый ущерб».

Это не единственное налоговое разбирательство певицы в Испании. В 2023 году по другому делу — о неуплате подоходного налога на сумму 14,5 млн евро за 2012–2014 годы — Шакира заключила досудебное соглашение с прокуратурой, признала обвинения и выплатила 7,3 млн евро штрафа помимо недоимки и процентов.

Певица также фигурировала в утечке документов Paradise Papers, в которой были раскрыты офшорные схемы ряда известных людей, в том числе Мадонны и Боно. За последнее десятилетие испанские налоговые органы в целом усилили контроль за уплатой налогов звездами спорта. Так, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов, однако избежали реального тюремного заключения.