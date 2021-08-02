РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:37, 02 Август 2021 | GMT +6

    Испанский клуб подписал молодого казахстанца

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Испанский клуб подписал молодого казахстанца. Известны детали контракта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Как стало известно Sports.kz, испанский клуб «Антекера», выступающий в Сегунде Б, подписал контракт с 20-летним казахстанским футболистом Дмитрием Бачеком.

    Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1». О заключении соглашения официально будет объявлено на этой неделе.

    Воспитанник карагандинского футбола Дмитрий Бачек, бывший игрок молодежной сборной Казахстана U-21, выступал в предыдущем сезоне в Сегунде Б за «Побленсе», в составе которого поучаствовал в 5 матчах национального чемпионата и 1 поединке Кубка Испании. Казахстанец отличился забитым мячом в недавнем контрольном поединке «Антекеры» с «Гранадой».


    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!