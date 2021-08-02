НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Испанский клуб подписал молодого казахстанца. Известны детали контракта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Как стало известно Sports.kz, испанский клуб «Антекера», выступающий в Сегунде Б, подписал контракт с 20-летним казахстанским футболистом Дмитрием Бачеком.

Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1». О заключении соглашения официально будет объявлено на этой неделе.

Воспитанник карагандинского футбола Дмитрий Бачек, бывший игрок молодежной сборной Казахстана U-21, выступал в предыдущем сезоне в Сегунде Б за «Побленсе», в составе которого поучаствовал в 5 матчах национального чемпионата и 1 поединке Кубка Испании. Казахстанец отличился забитым мячом в недавнем контрольном поединке «Антекеры» с «Гранадой».