Испанская прокуратура рекомендует приостановить второе расследование в отношении певицы Шакиры

В среду испанские государственные прокуроры рекомендовали следственному судье отложить расследование еще одного предполагаемого дела о налоговом мошенничестве со стороны поп-звезды Шакиры, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Колумбийская певица находится под следствием по подозрению в уклонении от уплаты налогов за 2018 год через оффшорную компанию на сумму 6,7 млн евро(7,2 млн долларов США).

Певица отрицает свою вину. Государственные прокуроры, которые первоначально выдвинули обвинения, теперь отмечают отсутствие «достаточных доказательств» возможного финансового преступления.

Теперь следственный судья должен будет решить, продолжать ли расследование и возможно рекомендовать передать дело в суд либо прекратить его.

В другом случае Шакира в ноябре прошлого года заключила сделку с прокуратурой, согласно которой признала, что не заплатила испанскому правительству 14,5 млн евро (около 15,6 млн долларов) налогов в период с 2012 по 2014 год.

Шакира в настоящее время проживает в Майами после того, как покинула Испанию после разрыва с бывшим футболистом Жераром Пике.