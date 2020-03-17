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Испания закрыла границы

17 Марта 2020 08:51
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Испания закрыла границы

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испанские власти закрыли свои сухопутные границы для иностранцев в рамках ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Исключение только для граждан Испании, держателей вида на жительство, иностранных дипломатов и трансграничных работников, а также тех, кто докажет форс-мажорные обстоятельства для въезда.

«Начиная с полуночи 17 марта и до окончания режима повышенной готовности, границы будут закрыты для всех, за исключением испанских граждан, резидентов страны и жителей приграничных районов, работающих на испанской территории», - сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Накануне гражданская гвардия Испании конфисковала 150 тыс. медицинских масок для передачи их в больницы Мадрида.

На испанскую столицу приходится почти половина из более чем 9 тыс. случаев заражения в стране и две трети из более чем 300 летальных исходов.

Также стало известно, что коронавирус нового типа был обнаружен у главы каталонского женералитета Кима Торры. Политик пояснил, что находится на карантине в своей резиденции в Барселоне и продолжает выполнять свои обязанности.

Накануне стало известно, что коронавирус выявлен у заместителя Торры Пере Арагонеса. Ранее зараженными также оказались несколько испанских политиков, в том числе два министра правительства и супруга испанского премьера Педро Санчеса.

Испания с понедельника стала четвертой страной в мире с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения, после Китая, Италии и Ирана.

Отметим, со вторника внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются на 30 дней. В связи с этим поездки между неевропейскими странами и ЕС приостанавливаются.
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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Испания, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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