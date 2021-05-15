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    18:00, 14 Май 2021 | GMT +6

    Испания заинтересована в расширении стратегического партнерства с Казахстаном

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Перед их началом главу испанской делегации Государственного секретаря Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристину Гаяк принял заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

    В ходе политических консультаций под председательством заместителя министра иностранных дел Ерлана Алимбаева и К. Гаяк, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Также рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на экономики двух стран и меры по противодействию её негативным последствиям.


    Отдельной темой переговоров стало взаимодействие Нур-Султана и Мадрида в многостороннем формате. Обсуждено взаимодействие Казахстана с Европейским союзом, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС.


    По итогам переговоров достигнуты договоренности об активизации контактов на высшем и высоком уровнях, межпарламентского сотрудничества, расширении договорно-правовой базы, углублении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей двух государств.


    Теги:
    Астана Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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