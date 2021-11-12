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Испания столкнулась с рекордным за 29 лет ростом уровня потребительских цен
12 Ноября 2021 16:03
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МАДРИД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Индекс потребительских цен в Испании составил в октябре текущего года 5,4%. Такие данные опубликовал национальный институт статистики королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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По его информации, годовой показатель общего индекса потребительских цен в октябре составил 5,4%, что почти на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель с сентября 1992 года.
Отмечается, что существенным фактором, оказавшим влияние на рост индекса, стало повышение цен на электроэнергию и в меньшей степени на газ и дизельное топливо
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