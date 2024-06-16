Испания разгромила Хорватию на Евро-2024

В рамках стартовавшего в Германии чемпионата Европы по футболу прошел третий по счету поединок. В отчетной встрече силами мерились сборные Испании и Хорватии, где убедительная победа со счетом 3:0 досталась дружине из Пиренейского полуострова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Испанцы, имея на старте несколько хороших возможностей распечатать ворота сборной Хорватии, тем не менее открыли счет только на 29-й минуте встречи.

С передачи Руиса отличился Мората. Не прошло и трех минут, как испанцам удалось удвоить преимущество усилиями все того же Руиса, вколотившего мяч в ворота Ливаковича. Перед самым свистком на перерыв счет до разгромного увеличил Карвахаль.

После удачно разыгранного углового удара расторопнее всех в штрафной площади сборной Хорватии оказался защитник мадридского «Реала».

Во втором тайме у обеих команд были моменты забить, однако выверенные действия обороны и голкиперов до окончания встречи счет не изменили. Гол Перишича судья после просмотра VAR отменил.

В другой встрече группы «В» будут соперничать сборные Италии и Албании.