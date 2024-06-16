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    00:19, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Испания разгромила Хорватию на Евро-2024

    Испания разгромила Хорватию на Евро-2024
    Фото: UA-Football

    В рамках стартовавшего в Германии чемпионата Европы по футболу прошел третий по счету поединок. В отчетной встрече силами мерились сборные Испании и Хорватии, где убедительная победа со счетом 3:0 досталась дружине из Пиренейского полуострова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Испанцы, имея на старте несколько хороших возможностей распечатать ворота сборной Хорватии, тем не менее открыли счет только на 29-й минуте встречи.

    С передачи Руиса отличился Мората. Не прошло и трех минут, как испанцам удалось удвоить преимущество усилиями все того же Руиса, вколотившего мяч в ворота Ливаковича. Перед самым свистком на перерыв счет до разгромного увеличил Карвахаль.

    После удачно разыгранного углового удара расторопнее всех в штрафной площади сборной Хорватии оказался защитник мадридского «Реала».

    Во втором тайме у обеих команд были моменты забить, однако выверенные действия обороны и голкиперов до окончания встречи счет не изменили. Гол Перишича судья после просмотра VAR отменил.

    В другой встрече группы «В» будут соперничать сборные Италии и Албании.

    Теги:
    Спорт Футбол Euro-2024 Испания Германия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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