10 Августа 2022 22:36

Испания приступает к энергосбережению

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испания применяет меры по энергосбережению: летом в офисах, магазинах, барах и ресторанах температура не должна опускаться посредством кондиционеров ниже 27ºC. А витрины магазинов с этой среды будут закрываться в 22:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Зимой общественные помещения не смогут нагреваться выше 19ºC. В эту среду поэтапно вступит в силу ряд и других мер в связи с возможным зимним энергетическим кризисом, если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Несмотря на низкую зависимость Испании от российского газа, для премьер-министра Педро Санчеса это европейское обязательство:

«Мы должны соблюдать договоренности, достигнутые нами в Брюсселе, и проявить солидарность. Несмотря на то, что Испания лучше подготовлена ​​в силу своего географического положения по сравнению с другими странами, которые гораздо больше зависят от российского газа и других российских источников энергии (такие, как Германия, Италия и другие страны Центральной и Восточной Европы), Испания также солидарна с остальными европейскими странами».

Магазины также будут обязаны держать свои двери закрытыми с сентября, а системы отопления должны будут проверяться чаще, чтобы повысить их эффективность.

Эти обязанности, возложенные на торговые точки и заведения общепита, воспринимаются ими неохотно. «Это будет невозможно, потому что сейчас у нас 18ºC внутри кафе-мороженого. Если мы поднимем температуру до 27ºC, мы будем потеть весь день, и нам не нужно будет ходить в спортзал. Холодильники выделяют много тепла, очень много тепла», - отмечают работники заведений.

Недовольны и простые испанцы. «Если вы выходите из дома, чтобы прогуляться, вам хочется видеть что-то радостное. Но когда вы не увидите огней в своем районе, и на большом проспекте тоже будет темно, то волей неволей подумаешь: «Что же такое происходит?», - говорят они.

От соблюдения мер по энергосбережению в Испании освобождены больницы и поликлиники, школы, парикмахерские, а также транспортные средства.



