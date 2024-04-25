Испания по ошибке отпустила из тюрьмы голландского наркобарона

Представители правосудия Испании случайно выпустили из тюрьмы голландского наркобарона-миллиардера в результате бюрократической путаницы, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Карим Буяхричан, лидер наркокартеля Mocro Maffia, был арестован в Марбелье в январе после пятилетнего расследования по делу об отмывании денег.

Он был случайно освобожден из-за неразберихи с запросом Нидерландов об экстрадиции, после чего исчез в этом месяце. Испанские власти по-прежнему уверены, что глава картеля будет найден.

Выступая перед журналистами во вторник, министр юстиции Испании Феликс Боланьос пообещал, что наркобарон будет передан в руки правосудия.

Mocro Maffia относится к крупнейшим в Европе картелям, которые занимаются торговлей кокаином. Картель за последние 15 лет ввез контрабандой наркотики из Южной Америки в ЕС на миллиарды евро.

Сообщается, что они используют порты в Амстердаме и Роттердаме для перевозки кокаина по всему континенту, одновременно осуществляя операции по отмыванию денег в Европе, на Ближнем Востоке и в Марокко.

Буяхричан, также известный как Такси, был арестован в январе этого года вместе с пятью другими мужчинами по обвинению в отмывании денег путем покупки 172 объектов недвижимости в Испании на сумму более 50 млн евро.

46-летний мужчина был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе, и Интерпол охотился за ним, по меньшей мере, пять лет. Считается, что его брат Самир основал одно из подразделений Mocro Maffia — голландско-марокканской компании, базирующейся в Нидерландах и Бельгии, — прежде чем был застрелен в 2014 году.

Предполагается, что Буяхричан взял под свой контроль империю брата после его смерти. Узнав о его задержании, голландские власти подали запрос об экстрадиции, который первоначально был одобрен национальным судом в Мадриде.

Однако местные власти в Малаге, где содержался глава картеля, настаивали на том, чтобы ему были предъявлены обвинения в Испании. Местные СМИ сообщили, что впоследствии национальный суд в Мадриде отменил это решение.

22 февраля суд Малаги удовлетворил апелляцию, поданную командой защиты Буяхричана, и постановил освободить его до экстрадиции, если он внесет залог в размере 50 тысяч евро.

Испанское издание El Pais сообщило, что судьи признали, что существует вероятность того, что глава картеля может покинуть страну и обязали его сдать паспорт и обязали являться в суд каждые 15 дней. Газета добавила, что Буяхричан регулярно являлся в суд до 1 апреля, после чего исчез.

Министр Боланьос отказался комментировать бюрократическую ошибку, совершенную властями Испании. Прокуратура Нидерландов в Гааге, заявила, что не понимает, почему Буяхричан был освобожден из тюрьмы.