Испания ослабляет карантин

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Испания, одна из стран, наиболее пострадавших в результате вспышки коронавируса, приступила к ослаблению жестких мер режима строгой изоялции, которые привели экономику страны в тупик. Людям, работающим на производстве, в сфере строительства, и некоторым другим категориям разрешили вернуться на работу, но все они должны придерживаться строгих правил техники безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Остальная же часть населения должна пока оставаться дома.

Отмечается, что в Испании зарегистрировано почти 17 500 летальных исходов, но число новых случаев заражения коронавирусом падает.

В понедельник Министерство здравоохранения Испании заявило, что смертность в стране несколько снизилась: 517 человек скончались за последние 24 часа. В воскресенье это показатель достиг 619. По последним данным общее число летальных исходов составляет 17 489 человек.

Число новых случаев заражения в стране продолжает падать. Общее количество инфицированных достигло 169,496 человек.

В понедельник правительство страны отменило некоторые ограничения, введенные 27 марта, и разрешило вновь открыть предприятия, сотрудники которых не могут работать удаленно.

Сообщается, что чиновники намерены раздать 10 миллионов масок для лица в общественном транспорте.

Пасха - главный праздник в Испании. Но в этом году, впервые с 1930-х годов, в стране не было пасхальных шествий, а бары, рестораны, пляжи и площади по всей стране были пусты.

В качестве альтернативы некоторые веб-сайты воспроизводили записи религиозных шествий прошлых лет.

Наиболее пострадавшая от коронавируса стана в Европе - Италия. Вирус унес жизни почти 19 900 человек в стране. Лишь небольшое количество фирм получило разрешение возобновить работу во вторник.

В Италии в воскресенье 431 человек скончались от коронавируса. Это самый низкий показатель смертности за более чем три недели.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о продлении в стране карантина до 3 мая. Во вторник, по его словам, откроются книжные магазины, канцелярские товары и магазины детской одеждой, а также некоторые предприятия. Однако заводы останутся закрытыми.

В Германии число погибших от коронавируса достигло 3022 человек. По данным на понедельник, в Нидерландах вирус унес жизни 2823 человек. Общее количество заразившихся в стране увеличилось почти на 1000 достигнув отметки в 26 551.

Во Франции полиция заявила, что десятки верующих посетили тайную пасхальную мессу в субботу. Информационное агентство AFP сообщает, что священник был оштрафован, а прихожане получили предупреждение. Ожидается, что карантин во Франции продлится до 10 мая.